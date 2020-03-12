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    У світі

    Інформаторка Wikileaks намагалася накласти на себе руки перед судом у справі Ассанжа

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    У 2015 році Бредлі Менніг змінив стать на жіночу, а ім'я - на Челсі - Інформаторка Wikileaks намагалася накласти на себе руки перед судом у справі Ассанжа
    У 2015 році Бредлі Менніг змінив стать на жіночу, а ім'я - на Челсі

    Адвокати трансгендера Челсі Меннінг оголосили в середу, 11 березня, що їхня клієнтка перебувала в лікарні після спроби самогубства

    Інформаторка WikiLeaks Челсі Меннінг спробувала покінчити життя самогубством у середу, за кілька днів до того, як вона повинна була постати перед судом з приводу санкцій, пов'язаних з розслідуванням справи Джуліана Ассанжа. Про це повідомила юридична група Меннінг у пресрелізі, передає Politico.

    Так, заява була зроблена за кілька днів до того, як Меннінг повинна була з'явитися на судове засідання з питання про те, чи повинні тривати санкції, накладені на неї після того, як вона відмовилася виконати рішення великого журі щодо засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

    Адвокати Меннінг оголосили в середу, 11 березня, що їхня клієнтка перебувала в лікарні після спроби самогубства.

    Нагадаємо, Меннінг, яка мала звання рядового першого класу сухопутних військ, була заарештована в 2010 році за те, що передала WikiLeaks понад 700 тис. військових і дипломатичних документів, а також відеофайли, що стосуються військової операції США в Іраку. Це стало найбільшим на той момент витоком секретної інформації в американській історії.

    У серпні 2013 року Меннінг була засуджена до 35 років позбавлення волі. У 2014 році суд задовольнив прохання рядового Меннінга змінити його чоловіче ‎ім'я Бредлі на жіноче Челсі, а в 2015 році солдату-трансгендеру дозволили пройти ‎курс гормональної терапії.‎ У січні 2017 року Меннінг за рішенням президента США Барака Обами була помилувана. У травні 2017 року вона вийшла на свободу.

    У 2019 році Меннінг була знову поміщена під варту. Вона була заарештована 8 березня після відмови дати свідчення великому журі суду в Олександрії, штат Вірджинія.

    Зазначимо, 24 лютого у Королівському суді Вуліджа в Лондоні почалися слухання про екстрадицію в США Джуліана Ассанжа.

    суд США санкції WikiLeaks
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