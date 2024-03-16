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Убивство української біженки в Німеччині. Bild назвав підозрюваних

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Убивство української біженки в Німеччині. Bild назвав підозрюваних
У Німеччині вбито українську біженку
колаж: Bild

Востаннє 27-річну українку, її матір і дитину бачили в ресторані разом із двома росіянами

У вбивстві української біженки у Німеччині підозрюються росіяни. Про це повідомляє Bild.

Зазначається, що востаннє 27-річну дівчину з України, її матір та новонароджену дитину бачили в ресторані разом з двома росіянами. Пізніше був знайдений труп дівчини. А викрадену дитину правоохоронці виявили саме в цих двох підозрюваних росіян. Їх затримано.

Тим часом зниклу матір українки досі шукає поліція. Правоохоронці побоюються, що її також могли вбити, щоб вкрасти дитину.

Нагадаємо, що 7 березня у Німеччині перехожий виявив тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Вбитою виявилася 27-річна біженка з України, яка місяць тому народила дитину. Її малюк та матір зникли.

Тіло дівчини знайшов на березі Рейну (земля Баден-Вюртенберг) випадковий перехожий. Поліція виявила сліди насильства.

Загиблою виявилася Маргарита Разас, її маму звуть Марина Стеценко, доньці – п'ять місяців. Справу розслідують близько 60 правоохоронців, залучили службових собак.

Згодом німецькі слідчі повідомили, що затримали двох підозрюваних у вбивстві українки. Також вдалося відшукати її немовля.

Теги: Німеччина біженці немовля росіяни українка

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