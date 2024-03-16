Убивство української біженки в Німеччині. Bild назвав підозрюваних

Востаннє 27-річну українку, її матір і дитину бачили в ресторані разом із двома росіянами

У вбивстві української біженки у Німеччині підозрюються росіяни. Про це повідомляє Bild.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що востаннє 27-річну дівчину з України, її матір та новонароджену дитину бачили в ресторані разом з двома росіянами. Пізніше був знайдений труп дівчини. А викрадену дитину правоохоронці виявили саме в цих двох підозрюваних росіян. Їх затримано.

Тим часом зниклу матір українки досі шукає поліція. Правоохоронці побоюються, що її також могли вбити, щоб вкрасти дитину.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що 7 березня у Німеччині перехожий виявив тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Вбитою виявилася 27-річна біженка з України, яка місяць тому народила дитину. Її малюк та матір зникли.

Тіло дівчини знайшов на березі Рейну (земля Баден-Вюртенберг) випадковий перехожий. Поліція виявила сліди насильства.

Загиблою виявилася Маргарита Разас, її маму звуть Марина Стеценко, доньці – п'ять місяців. Справу розслідують близько 60 правоохоронців, залучили службових собак.

Згодом німецькі слідчі повідомили, що затримали двох підозрюваних у вбивстві українки. Також вдалося відшукати її немовля.