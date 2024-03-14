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Смерть топменеджера «Лукойла»: нові подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Смерть топменеджера «Лукойла»: нові подробиці
Тіло Робертуса було знайдене у кабінеті офісу «Лукойлу» на Стрітенському бульварі Москви
фото: росЗМІ

Робертус наклав на себе руки в робочому кабінеті.

Віцепрезидент нафтової компанії «Лукойл» Віталій Робертус, про смерть якого стало відомо вчора, покінчив життя самогубством. Про це пише Telegram-канал Baza.

Зазначається, що Робертус наклав на себе руки в робочому кабінеті.

Про смерть 53-річного віцепрезидента «Лукойлу» у компанії заявили 12 березня, проте не уточнили причини.

Тіло Робертуса було знайдене у кабінеті офісу «Лукойлу» на Стрітенському бульварі Москви.

«Незадовго до смерті Робертус скаржився на самопочуття та просив пігулки від голови, після чого пішов до свого кабінету. Звідти не виходив кілька годин, на телефон Робертус не відповідав. Співробітники вирішили зайти до кабінету та виявили його тіло. Топ-менеджер вчинив суїцид та помер від асфіксії. Він пропрацював у компанії близько 30 років», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 березня стало відомо про смерть віцепрезидента російської нафтогазової компанії «Лукойл» Віталія Робертус помер на 54 році життя. Він став четвертим топменеджером компанії з початку повномасштабної війни, який помер. 

У жовтні 2023 року стало відомо про смерть голови ради директорів компанії Володимира Некрасова. Причиною смерті називалася гостра серцева недостатність.

Некрасов очолив компанію після смерті попереднього голови Равіля Маганова, який у 2022 році випав з вікна головного корпусу Центральної клінічної лікарні (ЦКЛ) і розбився на смерть.

До Маганова, у травні 2022 року, помер колишній топменеджер «Лукойлу» Олександр Суботін, його тіло знайшли у приватному будинку. За версією слідства причиною смерті Суботіна також стала гостра серцева недостатність.

 

Теги: нафта смерть самогубство росіяни

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