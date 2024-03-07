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Як українські біженці витрачають гроші в різних країнах ЄС: дані Нацбанку

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як українські біженці витрачають гроші в різних країнах ЄС: дані Нацбанку
Нацбанк відслідкував, як змінились об’єми і структура витрат українців за кордоном від початку війни
фото: pixabay.com

В деяких країнах домінували готівкові розрахунки, а в деяких українці віддавали перевагу картковим

Національний банк України показав статистику карткових платіжних операцій українців за кордоном. Про це пише «РБК».

Зазначається, що статистика регулятора не «розрізняє» витрати українців, які перебували за кордоном до початку війни, і тих, хто виїхав вже після повномасштабного вторгнення РФ.

Як українські біженці витрачають гроші в різних країнах ЄС: дані Нацбанку фото 1
інфографіка: rbc.ua

Польща

Від березня 2022 до березня 2023 року щомісячні об’єми зняття готівки українцями перевищували обсяги безготівкової оплати товарів і послуг у торгово-сервісних мережах. Тобто протягом першого року війни українці в Польщі переважно використовували готівку, і лише в березні 2023-го об’єми її зняття різко зменшились. Вже у квітні-липні зняття готівки за об’ємами складало близько п’ятої частини від сум безготівкових оплат.

Німеччина

Переважання готівкових операцій над безготівковими розрахунками українців тут тривало до липня 2022-го, після чого частка безготівкових розрахунків стабільно перевищує готівкові.

Словаччина

В Словаччині протягом першого року повномасштабної війни суми зняття готівки вдесятеро перевищували об’єми безготівкових розрахунків. Так було щомісяця з березня по червень 2022-го. В липні-вересні співвідношення сягало 7-9 крат. Значне переважання готівки тривало до березня 2023 року, після чого частка безготівкових розрахунків «взяла гору» над готівкою.

Румунія

Перевищення готівкових операцій українців над безготівковими розрахунками протягом всього першого року війни фіксувалося в Румунії – до березня 2023-го.

Молдова

Перевищення об’ємів зняття готівки над обсягами безготівкових операцій українців тут стабільно складало два-три рази. Це теж тривало до березня 2023 року.

Литва

Протягом семи місяців 2022 року – з березня по вересень – готівка превалювала у розрахунках українців у Литві. Пізніше – безготівкові розрахунки взяли верх над готівкою.

Грузія

В Грузії українці до квітня 2023 року віддавали перевагу готівці над безготівковими картковими розрахунками. Співвідношення на користь готівки сягало 4 крат.

Чорногорія

До травня 2023 року українські біженці в цій країні також віддавали перевагу готівці. Перевага могла складати 2-3 рази.

Де готівку використовували найменше

Найменше готівки українці використовували в Ірландії, Швейцарії, Швеції та Люксембурзі, віддаючи абсолютну перевагу безготівковим операціям. Як правило, переважали безготівкові розрахунки над операціями зі зняття готівки в таких країнах: Велика Британія, Франція, Бельгія, Португалія, Канада, Угорщина, Нідерланди, США, Австрія, Чехія, Туреччина.

Видання зазначило, що статистика Національного банку України дозволяє відслідкувати, як змінились об’єми і структура витрат українців за кордоном від початку повномасштабної війни. Так, починаючи з квітня 2023 року загальний рівень щомісячних витрат українців за кордоном стабільно тримається на рівні трохи вищому за $1,3 млрд. Зокрема, щомісячні витрати українців на особисті цілі перевищують $1 млрд.

До слова, екснардеп та радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко заявив, що країни ЄС мають припинити допомагати біженцям для того, щоб вони повернулися додому. Такі слова викликали спалах обговорення серед українців, ба більше: люди констатували, що Україна не зробила нічого, щоб люди хотіли повернутися додому.

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Теги: Національний банк гроші статистика українці біженці Європейський союз

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