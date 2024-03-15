Убивство українки в Німеччині: поліція знайшла новонароджену доньку біженки

П'ятитижневій дівчинці був проведений аналіз ДНК, який підтвердив, що 27-річної вбита українка дійсно була її матір'ю

Німецькі слідчі повідомили, що затримали двох підозрюваних у вбивстві українки. Також вдалося відшукати її немовля. Про це повідомляє видання Schwetzinger Zeitung.

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Як уточнили в поліції, заарештовано двох людей, яких підозрюють у причетності до смерті українки в німецькому містечку Гокенгайм.

Йдеться про 43- і 44-річного чоловіків. Їх доставили до суду 14 березня, а потім їх буде доправлено до виправних установ.

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Зазначається, що слідчим також вдалося знайти дитину загиблої жінки. П'ятитижневу дівчинку доправили до лікарні, де провели аналіз ДНК, який підтвердив, що 27-річної вбита українка дійсно була її матір'ю.

Після обстеження в лікарні дівчинку передали під опіку управління у справах молоді. «Матір убитої українки – 51-річну Марину Стеценко - поки так і не знайшли», – повідомляє видання.

Нагадаємо, 7 березня у Німеччині перехожий виявив тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Вбитою виявилася 27-річна біженка з України, яка місяць тому народила дитину. Її малюк та матір зникли.

Тіло дівчини знайшов на березі Рейну (земля Баден-Вюртенберг) випадковий перехожий. Поліція виявила сліди насильства.

Загиблою виявилася Маргарита Разас, її маму звуть Марина Стеценко, доньці – п'ять місяців. Справу розслідують близько 60 правоохоронців, залучили службових собак.