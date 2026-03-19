Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іран завдав удару по світовому центру експорту газу

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Рас-Лаффан – ключовий хаб експорту ЗПГ, через який Катар забезпечує вагому частку світових поставок
фото з відкритих джерел

Рас-Лаффан атакували двічі за 12 годин, виникла пожежа

Іран вдруге за 12 годин атакував балістичними ракетами газовий комплекс у місті Рас-Лаффан у Катарі, який вважається найбільшим у світі об’єктом зі скрапленого природного газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

У Міністерстві внутрішніх справ Катару заявили, що сили протиповітряної оборони перехопили більшість ракет. Водночас одна з них досягла цілі та влучила в район енергетичної інфраструктури.

Після удару на території комплексу виникла пожежа. Рятувальні служби оперативно прибули на місце інциденту та змогли локалізувати загоряння.

У державній компанії QatarEnergy підтвердили факт атаки та заявили про серйозні пошкодження об’єкта. Водночас зазначається, що загиблих немає, а весь персонал перебуває в безпеці.

За даними катарських правоохоронців, Іран випустив кілька балістичних ракет у напрямку стратегічного об’єкта, більшість із яких було знищено засобами ППО.

Рас-Лаффан є одним із ключових центрів світового експорту скрапленого природного газу. Саме через цей комплекс Катар забезпечує значну частку глобальних поставок ЗПГ, що робить його критично важливим елементом енергетичної інфраструктури. Удар по такому об’єкту потенційно може вплинути на глобальні енергетичні ринки, зокрема на ціни та стабільність постачань газу.

Нагадаємо, що Сенат США втретє відхилив резолюцію про військові повноваження, яка мала на меті завадити президенту США Дональду Трампу розширювати військові дії проти Ірану. 

Читайте також:

Теги: Іран війна газ Катар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua