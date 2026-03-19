Іран завдав удару по світовому центру експорту газу

Рас-Лаффан атакували двічі за 12 годин, виникла пожежа

Іран вдруге за 12 годин атакував балістичними ракетами газовий комплекс у місті Рас-Лаффан у Катарі, який вважається найбільшим у світі об’єктом зі скрапленого природного газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

У Міністерстві внутрішніх справ Катару заявили, що сили протиповітряної оборони перехопили більшість ракет. Водночас одна з них досягла цілі та влучила в район енергетичної інфраструктури.

Після удару на території комплексу виникла пожежа. Рятувальні служби оперативно прибули на місце інциденту та змогли локалізувати загоряння.

У державній компанії QatarEnergy підтвердили факт атаки та заявили про серйозні пошкодження об’єкта. Водночас зазначається, що загиблих немає, а весь персонал перебуває в безпеці.

За даними катарських правоохоронців, Іран випустив кілька балістичних ракет у напрямку стратегічного об’єкта, більшість із яких було знищено засобами ППО.

Рас-Лаффан є одним із ключових центрів світового експорту скрапленого природного газу. Саме через цей комплекс Катар забезпечує значну частку глобальних поставок ЗПГ, що робить його критично важливим елементом енергетичної інфраструктури. Удар по такому об’єкту потенційно може вплинути на глобальні енергетичні ринки, зокрема на ціни та стабільність постачань газу.

Нагадаємо, що Сенат США втретє відхилив резолюцію про військові повноваження, яка мала на меті завадити президенту США Дональду Трампу розширювати військові дії проти Ірану.