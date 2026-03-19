Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Звіт ООН про дитячу смертність: яка ситуація в Україні

glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Інфекційні захворювання продовжують забирати мільйони молодих життів
фото: unicef.org

У 2024 році у світі померло 4,9 млн дітей, які не дожили до п’ятирічного віку, а також 2,1 млн старшого віку. Попри десятиліття прогресу, темпи зниження смертності сповільнюються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Міжвідомчої групи ООН з оцінки дитячої смертності.

«Характеристики дитячої смертності різко відрізняються залежно від віку. Серед новонароджених смертність переважно зумовлена передчасними пологами, ускладненнями під час пологів та неонатальними інфекціями. Ці фактори можна суттєво зменшити завдяки якісній допологовій, пологовій та післяпологовій допомозі, зокрема кваліфікованій допомозі під час пологів, базовій неонатальній допомозі та спеціалізованій підтримці для недоношених та хворих новонароджених», – йдеться у звіті.

Зокрема, інфекційні захворювання продовжують забирати мільйони молодих життів. Для дітей віком від 1 до 59 місяців пневмонія, діарея та малярія залишаються провідними причинами смертності, часто посиленими недоїданням. У регіонах, де виживаність дітей раннього віку покращилася, вроджені аномалії становлять дедалі більшу частку смертності дітей віком до п’яти років.

Після п’ятирічного віку старші діти, підлітки та молодь стикаються з іншим набором ризиків: це поєднання інфекційних захворювань, неінфекційних захворювань, травм та причин, пов’язаних із психічним здоров’ям. Ці тенденції підкреслюють необхідність підходу, орієнтованого на весь життєвий цикл, який захищає здоров’я та добробут протягом дитинства, підліткового віку та на початку дорослого життя.

Дослідження показало, що в країнах, охоплених нестабільністю та конфліктами, рівень смертності дітей до п’яти років утричі вищий. Серед таких держав сьогодні є й Україна.

До слова, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні назвала депортації та перевезення українських дітей, якими займається Російська Федерація як держава-агресор, злочинами проти людяності та воєнними злочинами

Теги: діти ООН

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua