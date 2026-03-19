Звіт ООН про дитячу смертність: яка ситуація в Україні

Дослідження показало, що в країнах, охоплених нестабільністю та конфліктами, рівень смертності дітей до п’яти років утричі вищий

У 2024 році у світі померло 4,9 млн дітей, які не дожили до п’ятирічного віку, а також 2,1 млн старшого віку. Попри десятиліття прогресу, темпи зниження смертності сповільнюються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Міжвідомчої групи ООН з оцінки дитячої смертності.

«Характеристики дитячої смертності різко відрізняються залежно від віку. Серед новонароджених смертність переважно зумовлена передчасними пологами, ускладненнями під час пологів та неонатальними інфекціями. Ці фактори можна суттєво зменшити завдяки якісній допологовій, пологовій та післяпологовій допомозі, зокрема кваліфікованій допомозі під час пологів, базовій неонатальній допомозі та спеціалізованій підтримці для недоношених та хворих новонароджених», – йдеться у звіті.

Зокрема, інфекційні захворювання продовжують забирати мільйони молодих життів. Для дітей віком від 1 до 59 місяців пневмонія, діарея та малярія залишаються провідними причинами смертності, часто посиленими недоїданням. У регіонах, де виживаність дітей раннього віку покращилася, вроджені аномалії становлять дедалі більшу частку смертності дітей віком до п’яти років.

Після п’ятирічного віку старші діти, підлітки та молодь стикаються з іншим набором ризиків: це поєднання інфекційних захворювань, неінфекційних захворювань, травм та причин, пов’язаних із психічним здоров’ям. Ці тенденції підкреслюють необхідність підходу, орієнтованого на весь життєвий цикл, який захищає здоров’я та добробут протягом дитинства, підліткового віку та на початку дорослого життя.

Дослідження показало, що в країнах, охоплених нестабільністю та конфліктами, рівень смертності дітей до п’яти років утричі вищий. Серед таких держав сьогодні є й Україна.

До слова, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні назвала депортації та перевезення українських дітей, якими займається Російська Федерація як держава-агресор, злочинами проти людяності та воєнними злочинами.