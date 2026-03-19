Убивство українця в Ірландії: поліція затримала підозрюваного

У місті Корк заарештували 40-річного чоловіка у зв’язку зі смертельним ножовим пораненням українця Олександра Жисткого, яке сталося ввечері 16 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.ie.

Напад стався на вулиці Лоуер-Джон-стріт, коли 31-річний українець повертався додому після того, як близько 19:00 відвідав Шендон-стріт неподалік свого помешкання, щоб забрати їжу на винос.

Чоловік, який був заарештований, перебуває під вартою та наразі дає свідчення щодо нападу на українця. За інформацією джерел видання, підозрюваний родом з району Дуглас і з’явився у поліцейському відділку Мейфілд у середу вранці.

Напередодні поліція Корка перекваліфікувала смерть українця з «за підозрілих обставин» на «вбивство» після отримання результатів розтину. Зазначається, що, повертаючись додому, він на Джон-стріт натрапив на групу чоловіків, і між ним та одним із них виникла сварка, під час якої Жисткий отримав ножове поранення в груди.

Нагадаємо, у місті Корк, Ірландія, 16 березня, внаслідок ножового поранення загинув 31-річний громадянин України. Він є родичем колишньої співробітниці «Главкома». За її словами, чоловік, попри смертельне поранення, зміг дістатися додому, де впав на очах у дружини. Їхній дитині в травні має виповнитися один рік.

До слова, напад на чоловіка стався раптово, без жодних очевидних причин. Українець мав дружину та маленьку дитину, якій у травні виповниться один рік. В Ірландії сім’я проживає близько п’яти років: до повномасштабного вторгнення вони перебували там періодично, а з початком великої війни – постійно.