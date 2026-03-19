Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Убивство українця в Ірландії: поліція затримала підозрюваного

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Убивство українця в Ірландії: поліція затримала підозрюваного
У місті Корк 16 березня внаслідок ножового поранення загинув 31-річний громадянин України
фото: The Sun.ie

Чоловік, який був заарештований, перебуває під вартою та наразі дає свідчення щодо нападу на українця

У місті Корк заарештували 40-річного чоловіка у зв’язку зі смертельним ножовим пораненням українця Олександра Жисткого, яке сталося ввечері 16 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.ie.

Напад стався на вулиці Лоуер-Джон-стріт, коли 31-річний українець повертався додому після того, як близько 19:00 відвідав Шендон-стріт неподалік свого помешкання, щоб забрати їжу на винос.

Чоловік, який був заарештований, перебуває під вартою та наразі дає свідчення щодо нападу на українця. За інформацією джерел видання, підозрюваний родом з району Дуглас і з’явився у поліцейському відділку Мейфілд у середу вранці.

Напередодні поліція Корка перекваліфікувала смерть українця з «за підозрілих обставин» на «вбивство» після отримання результатів розтину. Зазначається, що, повертаючись додому, він на Джон-стріт натрапив на групу чоловіків, і між ним та одним із них виникла сварка, під час якої Жисткий отримав ножове поранення в груди.

Нагадаємо, у місті Корк, Ірландія, 16 березня, внаслідок ножового поранення загинув 31-річний громадянин України. Він є родичем колишньої співробітниці «Главкома». За її словами, чоловік, попри смертельне поранення, зміг дістатися додому, де впав на очах у дружини. Їхній дитині в травні має виповнитися один рік.

До слова, напад на чоловіка стався раптово, без жодних очевидних причин. Українець мав дружину та маленьку дитину, якій у травні виповниться один рік. В Ірландії сім’я проживає близько п’яти років: до повномасштабного вторгнення вони перебували там періодично, а з початком великої війни – постійно.

Теги: українці вбивство Ірландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Убивство українця в Ірландії: поліція затримала підозрюваного
Убивство українця в Ірландії: поліція затримала підозрюваного
Путін направив танкери з нафтою і газом до Куби всупереч вимогам США
Путін направив танкери з нафтою і газом до Куби всупереч вимогам США
Данія готувала оборону Гренландії через погрози США: деталі
Данія готувала оборону Гренландії через погрози США: деталі
Звіт ООН про дитячу смертність: яка ситуація в Україні
Звіт ООН про дитячу смертність: яка ситуація в Україні
Іран завдав удару по світовому центру експорту газу
Іран завдав удару по світовому центру експорту газу
Біля резиденції топчиновників США військові зафіксували невідомі дрони: деталі
Біля резиденції топчиновників США військові зафіксували невідомі дрони: деталі

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua