Прем'єр Угорщини назвав нелегальних мігрантів «біологічними бомбами»



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Віктор Орбан неодноразово висловлював антиміграційні заяви, зокрема, говорив про загрозу ісламізації Європи.

Орбан заявив, що попросив голову МВС вживати рішучі заходи проти всіх спроб незаконного в'їзду до країни

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що всі мігранти, які намагаються незаконно потрапити в країну, являють собою медичні та «біологічні» ризики, яким варто запобігати «будь-якою ціною». Про це повідомляє Hungary Today.

Орбан сказав, що було б неправильно «зображувати всіх мігрантів як біологічні бомби», змішуючи міграцію і нову епідемію коронавірусу, але «деякі з них саме такі».

«До тих пір, поки носії вірусу не будуть ідентифіковані, всі нелегальні мігранти повинні розглядатися як потенційні джерела інфекції», - наголосив угорський урядовець.

Орбан поінформував, що він попросив міністра внутрішніх справ вживати рішучі заходи проти всіх спроб незаконного в'їзду, оскільки це тепер також становить загрозу для здоров'я.

Раніше головний медичний директор Угорщини Сесілія Мюллер заявила, що неконтрольована міграція становить «надзвичайну небезпеку» для «чудового» стану громадської охорони здоров'я та епідеміологічного статусу Угорщини.

Варто зазначити, що Віктор Орбан неодноразово висловлював антиміграційні заяви, зокрема, говорив про загрозу ісламізації Європи.

Нагадаємо, у світі кількість виявлених випадків зараження коронавірусом перевищила в п’ятницю 19 млн.