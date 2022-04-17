  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Угорщина почала транслювати українські телеканали

    Провайдер кабельного телебачення &laquo;Telecom&raquo; у Будапешті вже транслює телеканали &laquo;Україна 24&raquo; та &laquo;1+1&raquo; - Угорщина почала транслювати українські телеканали
    Провайдер кабельного телебачення «Telecom» у Будапешті вже транслює телеканали «Україна 24» та «1+1»
    фото з відкритих джерел

    З початку війни в Угорщину з України прибули понад 640 тисяч біженців

    З початку квітня у кабельних мережах Угорщини почали транслювати українські телеканали. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram.

    «Приємна новина від наших угорських партнерів. У кабельних мережах Угорщини розпочато трансляцію українських телеканалів», повідомив Микита.

    Він зазначив, що умови для трансляції угорськими мовниками українських телеканалів в угорських кабельних мережах створено завдяки спільним зусиллям Міністерства культури й інформаційної політики України, посольства України в Угорщині та Угорської асоціації комунікацій (Magyar Kommunikációs (MKSZ).

    Зокрема, провайдер кабельного телебачення «Telecom» у Будапешті вже транслює телеканали «Україна 24» та «1+1», які об’єдналися для проведення цілодобового новинного телемарафону України на інформаційному ресурсі іномовлення України «UATV». Також транслюють дитячі та освітні програми українською.

    За словами голови Закарпатської ОВА, з початку війни в Угорщину з України прибули понад 640 тисяч біженців.

    Нагадаємо, на початку квітня Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України через заяви України щодо толерантного ставлення до Росії та переобрання пропутінського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Там заявили, що заяви лідера України про встановлення тоталітарних режимів, співучасть у війні та жаль з приводу волевиявлення угорського народу неприйнятні є неприпустимими.

    Раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Орбана і заявив, що українська влада не побачила жодного зусилля від нього зупинити війну.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти телебачення війна Угорщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Угорщина почала транслювати українські телеканали