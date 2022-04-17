Угорщина почала транслювати українські телеканали

Провайдер кабельного телебачення «Telecom» у Будапешті вже транслює телеканали «Україна 24» та «1+1»

З початку війни в Угорщину з України прибули понад 640 тисяч біженців

З початку квітня у кабельних мережах Угорщини почали транслювати українські телеканали. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита у Telegram.

«Приємна новина від наших угорських партнерів. У кабельних мережах Угорщини розпочато трансляцію українських телеканалів», – повідомив Микита.

Він зазначив, що умови для трансляції угорськими мовниками українських телеканалів в угорських кабельних мережах створено завдяки спільним зусиллям Міністерства культури й інформаційної політики України, посольства України в Угорщині та Угорської асоціації комунікацій (Magyar Kommunikációs (MKSZ).

Зокрема, провайдер кабельного телебачення «Telecom» у Будапешті вже транслює телеканали «Україна 24» та «1+1», які об’єдналися для проведення цілодобового новинного телемарафону України на інформаційному ресурсі іномовлення України «UATV». Також транслюють дитячі та освітні програми українською.

За словами голови Закарпатської ОВА, з початку війни в Угорщину з України прибули понад 640 тисяч біженців.

Нагадаємо, на початку квітня Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України через заяви України щодо толерантного ставлення до Росії та переобрання пропутінського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Там заявили, що заяви лідера України про встановлення тоталітарних режимів, співучасть у війні та жаль з приводу волевиявлення угорського народу неприйнятні є неприпустимими.

Раніше президент України Володимир Зеленський у відеозверненні звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Орбана і заявив, що українська влада не побачила жодного зусилля від нього зупинити війну.