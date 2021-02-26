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    Угорщина продовжить суворий карантин до 15 березня

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    Угорщина продовжить суворий карантин до 15 березня

    Зафіксовані в країні нові мутації коронавірусу поширюються швидше, ніж звичний варіант Covid-19

    Влада Угорщини продовжить до 15 березня карантинні обмеження, запроваджені у країні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

    Про це повідомляє Hungary Today.

    За словами глави офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергеля Гуляша, в країні вже триває третя хвиля епідемії коронавірусу, і за прогнозами, ситуація «може значно погіршитися» впродовж наступних двох тижнів.

    «Наступні два тижні будуть особливо важкими», - застеріг Гуляш.

    Він також зазначив, що зафіксовані в країні нові мутації коронавірусу поширюються швидше, ніж звичний варіант Covid-19.

    Водночас представник уряду висловив сподівання, що за кілька тижнів країна зможе розпочати послаблення карантину, у тому числі завдяки збільшенню темпів вакцинації населення.

    Теги: Угорщина карантин влада населення
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