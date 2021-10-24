  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Деолігархізація. Керівниця «Голосу» Кіра Рудик дала пораду Зеленському

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кіра Рудик вважає, що Зеленський має ветувати закон про олігархів - Деолігархізація. Керівниця «Голосу» Кіра Рудик дала пораду Зеленському
    Кіра Рудик вважає, що Зеленський має ветувати закон про олігархів
    Фото: zbruc.eu

    Зеленський має ветувати скандальний закон про олігархів і направити його на повторний розгляд – Рудик

    Президент Володимир Зеленський має накласти вето та так званий закон про олігархів, ухвалений з правовою колізію, і повторно направити на розгляд парламенту проект без юридичних протиріч. Про це заявила народна депутатка («Голос») Кіра Рудик.

    «Закон має йти зараз на президента. Ми маємо побачити його фінальну версію. Президент має його побачити в фінальній версії, заветувати. Тому що ми розуміємо, що він не буде працювати в тому вигляді, в якому він був проголосований у Верховній Раді. І ми далі по процедурі, регламент, повинні його доопрацювати у Верховній Раді і ще раз голосувати», – зазначила Рудик в ефірі телеканалу «Україна24».

    Вона наголосила, що це єдиний правильний, єдиний вірний спосіб, який дозволить повернутися до регламенту і нормального законотворчого процесу.

    Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

    Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

    Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.

    11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.

    Читайте також:

    Теги: Верховна Рада РНБО Венеціанська комісія ПАРЄ закон НАЗК Володимир Зеленський Україна президент Данило Гетманцев час Кіра Рудик деолігархізація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Деолігархізація. Керівниця «Голосу» Кіра Рудик дала пораду Зеленському