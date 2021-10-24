Деолігархізація. Керівниця «Голосу» Кіра Рудик дала пораду Зеленському

Зеленський має ветувати скандальний закон про олігархів і направити його на повторний розгляд – Рудик

Президент Володимир Зеленський має накласти вето та так званий закон про олігархів, ухвалений з правовою колізію, і повторно направити на розгляд парламенту проект без юридичних протиріч. Про це заявила народна депутатка («Голос») Кіра Рудик.

«Закон має йти зараз на президента. Ми маємо побачити його фінальну версію. Президент має його побачити в фінальній версії, заветувати. Тому що ми розуміємо, що він не буде працювати в тому вигляді, в якому він був проголосований у Верховній Раді. І ми далі по процедурі, регламент, повинні його доопрацювати у Верховній Раді і ще раз голосувати», – зазначила Рудик в ефірі телеканалу «Україна24».

Вона наголосила, що це єдиний правильний, єдиний вірний спосіб, який дозволить повернутися до регламенту і нормального законотворчого процесу.

Як повідомлялося, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроект про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень НАЗК, інша – АМКУ, третя – РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки та оборони. Зокрема комітет намагався викреслити з закону згадки про НАЗК і АМКУ.

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