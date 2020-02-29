Через коронавірус США відтермінували саміт країн АСЕАН



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Рішення приймалося через побоювання, що коронавірус пошириться у США

Вашингтон ухвалив рішення відтермінувати саміт лідерів держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), що мав відбутися 14 березня у Лас-Вегасі, через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє CGTN з посиланням на власні джерела.

«США вирішили відтермінувати зустріч лідерів країн Південно-Східної Азії, яка мала відбутися 14 березняЮ, через побоювання з приводу поширення коронавірусу», – повідомили двоє американських чиновників.

Рішення приймалося через побоювання, що коронавірус пошириться у США, оскільки багато країн повідомляють про нові спалахи інфекції, оголошують про обмеження подорожей, а світові фондові ринки продовжують падати. Чиновник додав, що США цінують відносини з країнами-членами АСЕАН та очікують майбутніх зустрічей.

Раніше Президент США Дональд Трамп запросив лідерів 10 країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на саміт у Лас-Вегасі після того, як він не взяв участь у саміті організації у Бангкоку у листопаді минулого року.

Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 85 тисяч осіб.

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