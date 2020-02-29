  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Через коронавірус США відтермінували саміт країн АСЕАН

    • Розсилка
    Через коронавірус США відтермінували саміт країн АСЕАН

    Рішення приймалося через побоювання, що коронавірус пошириться у США

    Вашингтон ухвалив рішення відтермінувати саміт лідерів держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), що мав відбутися 14 березня у Лас-Вегасі, через епідемію коронавірусу.

    Про це повідомляє CGTN з посиланням на власні джерела.

    «США вирішили відтермінувати зустріч лідерів країн Південно-Східної Азії, яка мала відбутися 14 березняЮ, через побоювання з приводу поширення коронавірусу», – повідомили двоє американських чиновників.

    Рішення приймалося через побоювання, що коронавірус пошириться у США, оскільки багато країн повідомляють про нові спалахи інфекції, оголошують про обмеження подорожей, а світові фондові ринки продовжують падати. Чиновник додав, що США цінують відносини з країнами-членами АСЕАН та очікують майбутніх зустрічей.

    Раніше Президент США Дональд Трамп запросив лідерів 10 країн-членів Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на саміт у Лас-Вегасі після того, як він не взяв участь у саміті організації у Бангкоку у листопаді минулого року.

    Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 85 тисяч осіб.

    Читайте також:
    Київ готується до коронавірусу. Інтерв’ю із завідувачкою інфекційного відділення Олександрівської лікарні
    Михайло Радуцький: Держава має план щодо коронавірусу – звичайні лікарні ставатимуть інфекційними, міста перекриватимуться
    У МОЗ розповіли, «куди бігти» з підозрою на коронавірус
    Усе, що відомо про коронавірус: шляхи передачі, симптоми, лікування, профілактика
    США саміт коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ