Україна почала збивати «Кинджали»: Британська розвідка вказала, чим це загрожує Росії

Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування «Кинжал»

У Росії зростає занепокоєння через все частіші атаки безпілотників на різні області країни. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, лише 13 травня над Брянською областю Росії зазнали краху чотири літаки Повітряно-космічних сил Росії (два бойові літаки і два вертольоти).

Крім того, 3 травня 2023 року Україна вперше збила балістичну ракету повітряного базування «Кинжал».

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За даними британської розвідки, згодом Росія зробила пріоритетною спробу нейтралізувати покращені можливості ППО України, але в процесі, ймовірно, втратила ще кілька «Кинджалів».

«Зростаюча повітряна загроза над прикордонним районом Росії викликатиме виняткове занепокоєння ВКС, оскільки вони використовують цей район для розгортання авіації на підтримку війни. Очевидна вразливість «Кинджалів», ймовірно, стане сюрпризом і конфузом для Росії: президент Росії Володимир Путін назвав цю систему непереможною» , - зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, у російській Калузі вибухнув безпілотник.

Також Білий дім не зміг підтвердити пошкодження зенітно-ракетного комплексу Patriot в Україні під час нічної ракетної атаки росіян 16 травня.