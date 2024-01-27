Українка побувала в космосі: готувалася до польоту 18 років

Ліна Бороздіна та ще три приватні туристи вирушили на орбіту Землі

Ліна Бороздіна з Одеси стала космічною туристкою

Одеситка Ліна Бороздіна стала першою українкою, яка здійснила цю мрію та полетіла в космос. Дівчина готувалася до польоту 18 років. Про це повідомили в американській компанії Virgin Galactic, яка організовує туристичні польоти до космосу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ліна Бороздіна та ще три приватні туристи вирушили на орбіту Землі о 10:00 за східноєвропейським часом, а повернулася на космодром о 10:54. На фото, яке опублікувала компанія Virgin Galactic, видно непідробні емоції астронавтів.

"To all you kids down there..." - @RichardBranson's message from zero gravity. #Unity22



Watch the livestream: https://t.co/5UalYT7Hjb pic.twitter.com/lYXHNsDQcU Будь ласка, читайте текст після реклами July 11, 2021

На борту «Галактики 06», окрім українки з американським громадянством, були ще три туристи: Робі Вон, (Техас, США), Франц Хайдер (Австрія) та Ніл Корнсвіт (Каліфорнія, США).

«Сьогодні неймовірна команда Virgin Galactic підтримала ще одну успішну місію і подарувала чотирьом новим астронавтам незабутні враження. Успіх «Галактики-06» та інших комерційних космічних польотів компанії в останні місяці тільки збільшує нашу впевненість у повторюваності нашої продукції та в нашій здатності надати нашим клієнтам досвід: Продовжуючи виробництво наших кораблів класу «Дельта» наступного покоління, ми з нетерпінням очікуємо на розширення наших льотних можливостей: випробування розпочнуться наступного року, а комерційна експлуатація розпочнеться у 2026 році», – кажуть у компанії.

У своєму Instagram Ліна Бороздіна поділилася щасливим фото, яке підписала «Ми це зробили!».

Раніше Туреччина вперше відправила свого астронавта до космосу.