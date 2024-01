Українка побувала в космосі: готувалася до польоту 18 років

Одеситка Ліна Бороздіна стала першою українкою, яка здійснила цю мрію та полетіла в космос. Дівчина готувалася до польоту 18 років. Про це повідомили в американській компанії Virgin Galactic, яка організовує туристичні польоти до космосу.

Ліна Бороздіна та ще три приватні туристи вирушили на орбіту Землі о 10:00 за східноєвропейським часом, а повернулася на космодром о 10:54. На фото, яке опублікувала компанія Virgin Galactic, видно непідробні емоції астронавтів.

"To all you kids down there..." - @RichardBranson's message from zero gravity. #Unity22



Watch the livestream: https://t.co/5UalYT7Hjb pic.twitter.com/lYXHNsDQcU