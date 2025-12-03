Головна Світ Політика
Путін не відхиляв мирний план для завершення війни – Кремль

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За словами речника диктатора, вчора вперше відбувся «прямий обмін думками» між Вашингтоном і Москвою щодо мирного плану
фото: Getty Images

 Пєсков заявив, що Росія сподівається на те, що США не розголошуватимуть деталі переговорів

Російський диктатор Володимир Путін не відхиляв мирний план для завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

«Формулювання, що Путін відхилив мирний план США щодо України, неправильне, це не так», – сказав він, наголосивши, що «чим тихіше будуть проходити переговори з США, тим продуктивнішими вони будуть».

За словами Пєскова, телефонна розмова Путіна із лідером США Трампом можлива в будь-який момент, але «зараз результатів має бути досягнуто на експертному рівні». Речник Путіна сподівається, що США не розповсюджуватимуть подробиці про переговори щодо завершення війни. Він додав, що росіяни готові зустрічатися з американськими посадовцями «стільки, скільки буде потрібно для мирного врегулювання».

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Зустріч тривала майже п'ять годин.

Згодом стало відомо, що після переговорів у Москві спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Джаред Кушнер мали приїхати до Брюсселя, щоб провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Однак цю зустріч було скасовано.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна наблизилися до мирної угоди більше, ніж будь-коли за останні три роки, однак наголосив, що остаточне рішення про завершення війни може ухвалити лише російський диктатор Володимир Путін.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. За його словами, усе залежить від переговорів російського диктатора Володимира Путіна з делегацією США.

