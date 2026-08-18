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Росія відмовилася від замороження війни по нинішній лінії фронту

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія відмовилася від замороження війни по нинішній лінії фронту
Москва не погодилася на замороження війни по лінії зіткнення
фото: Генералний штаб ЗСУ

У Кремлі заявили, що позиція Москви виключає запропонований закордонними країнами сценарій припинення бойових дій

Росія відкинула можливість замороження війни проти України по нинішній лінії бойового зіткнення. Про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Ушакова запитали про пропозиції закордонних країн щодо замороження російсько-української війни по лінії зіткнення. «Ви знаєте нашу позицію, вона виключає це», – заявив Ушаков.

Таким чином, у Кремлі виключили можливість зупинки бойових дій із фіксацією нинішньої лінії фронту. Інших подробиць щодо позиції Москви або можливих альтернатив цьому сценарію Ушаков не навів.

Заява представника Кремля пролунала на тлі обговорень можливих шляхів завершення війни. Водночас раніше Москва стверджувала, що готова розглядати нові пропозиції щодо припинення бойових дій.

Нагадаємо, Росія заявила про готовність обговорювати нові пропозиції та ідеї щодо завершення війни в Україні, однак висунула умову Сполученим Штатам.

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що перед новими переговорами Вашингтон має пояснити ситуацію навколо так званих анкориджських домовленостей. За її словами, російська сторона нібито не відмовлялася від обговорення можливих шляхів завершення війни.

Теги: Україна росія війна переговори

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