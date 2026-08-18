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Туск звернувся до нападників на українських дітей у Бидгощі

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Туск звернувся до нападників на українських дітей у Бидгощі
Туск назвав подібні напади антипольською діяльністю
Фото: Onet

Невдовзі після заяви прем’єра поліція затримала двох підозрюваних у нападі на підлітків

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на напад на українських дітей в місті Бидгощ, назвавши подібні вчинки «антипольською діяльністю» і порадив здатися поліції, повідомляє «Главком» з посиланням на Onet.

«Ми всі обурені черговою новиною про агресивну поведінку двох осіб у Бидгощі щодо двох дітей з України на ігровому майданчику. Незалежно від того, що дехто думає про Україну, ми знаємо про останні події, ми знаємо, що не все – ані з української, ані з польської сторони – гаразд, ми це усвідомлюємо, але напад на дітей – це антипольський вчинок. Ми, поляки, завжди пишалися тим, як ставимося до своїх дітей і до дітей, які шукають у нас притулку», – сказав Туск під час засідання уряду.

Він також звернувся до нападників, закликавши їх звенутися до поліції самостійно.

«Ці двоє «сміливих» громадян, які напали на 12-річну та 14-річну дитину, перебувають у розшуку. У мене для них є повідомлення. До кінця тижня вас затримають. Для вас буде набагато краще, якщо ви звернетеся до поліції ще сьогодні – можете запитати у свого знайомого юриста», – заявив Туск.

Невдовзі після заяви очільника уряду поліція Бидгоща повідомила про затримання двох осіб, які можуть бути причетні до правопорушення. Затриманими виявилися 46-річна жінка та 34-річний чоловік. Наразі з ними проводять необхідні процесуальні дії.

Як повідомлялося, у польському місті Бидгощ двоє неповнолітніх українців стали жертвами нападу через спілкування українською мовою. Нападники, дорослі чоловік і жінка, вдалися не лише до нецензурної лайки та погроз розправою на ґрунті національної нетерпимості, але й до фізичного насилля. Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпин.

Генеральне консульство України в Ґданську надало матері постраждалих необхідну консульсько-правову допомогу.

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Теги: Польща діти арешт напад Дональд Туск поліція

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