Росія знайшла обхідний шлях для експорту нафти після атак дронів

Росія вирішила перенаправити казахстанську нафту до Чорного моря, щоб звільнити додаткові потужності на Балтиці для власної сировини

Росія перенаправляє експорт казахстанської нафти з балтійського порту Усть-Луга до чорноморського Новоросійська. Завдяки зміні логістики Москва планує звільнити додаткові потужності для експорту власної нафти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Москва прагне перенаправити всі транзитні обсяги Казахстану через Чорне море з кінця серпня щонайменше до кінця вересня. Зміна маршруту дозволить вивільнити в балтійському порту Усть-Луга близько 100 тис. барелів експортних потужностей на добу. Росія планує повністю використати їх для вивезення власної сировини.

Причиною такого рішення стали проблеми російських експортерів у Чорному морі. Через атаки українських безпілотників багато судновласників побоюються перевозити російську нафту з чорноморських терміналів. Це спричинило дефіцит танкерів та затримки із завантаженням.

Водночас казахстанська нафта сорту Kевсо вважається безпечнішою для перевізників, що спрощує фрахтування суден. Раніше Україна зобов'язалася не завдавати ударів по танкерах, які перевозять неросійську сировину з чорноморських портів.

Казахстанські виробники також підтримали перенаправлення вантажів до Новоросійська, оскільки маршрут через Чорне море наразі є вигіднішим, ніж через Балтику. Основні обсяги Kевсо постачають на нафтопереробні заводи у Середземномор'ї та європейські НПЗ компанії «КазМунайГаз».

Нагадаємо, українські безпілотники від початку серпня атакували майже третину великих нафтопереробних заводів Росії. За два тижні під ударами опинилися 10 із 34 великих НПЗ країни-агресорки.