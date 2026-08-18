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Трамп оголосив Ормузьку протоку «новою територією США»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Трамп оголосив Ормузьку протоку «новою територією США»
Трамп оприлюднив провокативну мапу Ормузької протоки
фото: Getty Images

Американський президент опублікував мапу стратегічної протоки з провокативним підписом

Президент США Дональд Трамп опублікував мапу Ормузької протоки, на якій позначив її як «Нову територію США». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальну мережу Truth Social.

На оприлюдненому американським президентом зображенні Ормузьку протоку виділено окремо та додано напис «New U.S. Territory» – «Нова територія США».

Трамп оголосив Ормузьку протоку «новою територією США» фото 1
фото: @TrumpTruthOnX

Водночас Ормузька протока розташована між Іраном та Оманом. Частини її акваторії належать до територіальних вод цих двох держав.

Нагадаємо, країни Перської затоки дедалі більше розчаровуються в політиці адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Ірану. Невдоволення зростає у Саудівській Аравії, ОАЕ, Катару, Кувейту та Бахрейну через непослідовність Вашингтона та відсутність дипломатичного врегулювання війни з Іраном.

Трамп неодноразово погрожував Тегерану ударами, однак згодом відмовлявся від погроз та заявляв про прогрес у переговорах. На цьому тлі окремі держави Перської затоки вже обговорювали доцільність подальшого розміщення американських військових баз на своїй території.

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Теги: Дональд Трамп Іран війна

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