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У Москві стався частковий блекаут

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Москві стався частковий блекаут
Жителі Москви йдуть по темному метро
скріншот з відео

Відключення світла призвело до масових збоїв у роботі Рунету

У кількох районах Москви стався частковий блекаут, який спричинив масштабні перебої в роботі інфраструктури та мережі Інтернет. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає «Главком».

Електропостачання зникло в Замоскворіччі, Даниловському та Гагарінському районах російської столиці, а також на станції метро «Октябрська». Через збій тимчасово зупинився рух трамваїв, який пізніше вдалося відновити, а з торговельних центрів «Гагарінський» та «Дисконт-центр» довелося евакуувати відвідувачів.

Крім того, за попередніми даними, знеструмлення одного з ключових дата-центрів ММТС-9 у Москві призвело до масових збоїв у роботі російського сегмента Інтернету (Рунету). 

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Як відомо, у ніч на 18 серпня Москва та Московська область РФ зазнали масованої атаки безпілотників. 

Унаслідок хаотичної роботи російської протиповітряної оборони та падіння уламків у кількох житлових будинках виникли пожежі.

Також вранці 11 серпня в російському Орську Оренбурзької області спалахнула пожежа на території промислового підприємства.

За даними моніторингових ресурсів, під ударом міг опинитися нафтопереробний завод «Орскнефтеоргсинтез». Інформація про характер пошкоджень наразі уточнюється.

Нагадаємо, в російському Ангарську Іркутської області місцеві пабліки повідомляють про пожежу в районі промислово-складської зони колишнього заводу білково-вітамінних концентратів. 

За словами очевидців, через щільне розташування промислових об'єктів наразі складно точно визначити місце займання. Серед версій, які обговорюють місцеві жителі, – Ангарський нафтопереробний завод, а також ТЕЦ-9 і ТЕЦ-10.

Теги: росія блекаут Москва відключення світла

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