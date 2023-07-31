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«Укрзалізниця» зможе перевозити вантажі транзитом через Молдову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» зможе перевозити вантажі транзитом через Молдову
Нововведення дозволить «Укрзалізниці» підсилити експортні можливості та наростити обсяг перевезень
фото ілюстративне

Вантажовідправник отримає послугу «єдиного вікна» і йому не потрібно буде укладати окремі договори на оренду вагонів

Філія АТ «Укрзалізниця» «Центр транспортної логістики» уклав договір з молдавським залізничним оператором, завдяки якому «Укрзалізниця» зможе надавати комплекс послуг з організації перевезень вантажів транзитом по території Молдови в усіх сполученнях. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Відтепер вантажовідправник отримає послугу «єдиного вікна» і йому не потрібно буде укладати окремі договори на оренду вагонів, експедирування, шукати контрагента, ми надаватимемо комплексний сервіс перевезення по території як України, так і Молдови», – йдеться в повідомленні.

Член правління АТ «Укрзалізниця» Вячеслав Єрьомін пояснив, що це дозволить підсилити наші експортні можливості та наростити обсяг перевезень стратегічно важливих експортних вантажів.

Для отримання таких послуг вантажовідправникам необхідно укласти договір про надання транспортно-експедиторських послуг. Умови виконання обсягів та можливі знижки обумовлюватимуться в протоколі погодження договірної ціни між замовником послуги та філією «ЦТЛ».

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» повернула воєнізовану охорону в потяги.

Теги: Молдова Укрзалізниця перевезення

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