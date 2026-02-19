Головна Світ Політика
Міністр оборони Бельгії розкритикував Мерца через заяви про ядерне стримування

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Міністр оборони Бельгії розкритикував Мерца через заяви про ядерне стримування
Глава міністерства оборони Бельгії Тео Франкен назвав нерозумними заяви Мерца про ядерне стримування
фото: Global Look Press

Тео Франкен закликав європейських лідерів менше говорити про атомну зброю на тлі дискусій щодо безпеки Європи

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен різко відреагував на публічні заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо ядерного стримування, заявивши, що європейські політики надто багато говорять на цю тему. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра у соцмережі Х.

За словами бельгійського міністра, публічні дискусії навколо атомної зброї можуть мати небажані наслідки для безпеки. «Щодо ядерного стримування, я справді не розумію, чому європейські лідери так багато говорять. Це нерозумно. Будь ласка, тримайте язик за зубами», – написав Франкен. В інтерв’ю Мерц виключив створення власного німецького ядерного арсеналу, однак допустив, що винищувачі Бундесверу потенційно можуть використовуватися для перенесення французької або британської ядерної зброї.

Німеччина та Бельгія залишаються учасницями угоди про спільне використання американської ядерної зброї, відповідно до якої їхні військово-повітряні сили можуть нести американські боєголовки.

Заяви двох політиків пролунали на тлі активізації дискусій про створення європейського ядерного стримуючого механізму напередодні запланованого виступу президента Франції Еммануеля Макрона щодо ролі французької атомної зброї у безпеці континенту.

Франкен також прокоментував висловлювання Мерца щодо програми Future Combat Air System (FCAS), яку розробляють Німеччина, Іспанія та Франція. На думку бельгійського міністра, слова канцлера фактично поставили під сумнів майбутнє проєкту. «За словами німецького канцлера в цьому подкасті, FCAS мертвий. Франко-німецького винищувача шостого покоління не буде. Бельгія була спостерігачем у цій програмі. Ми переглянемо свою позицію», – сказав Франкен.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, уточнив підходи Берліна до ядерного стримування в Європі. Він заявив, що країна може надати свої винищувачі Tornado для перенесення французьких або британських боєголовок, які доповнювали б американські можливості, розміщені на континенті. Водночас Мерц наголосив, що Німеччина не розроблятиме власну ядерну зброю, оскільки залишається стороною Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1970 року, а консультації з Парижем щодо створення «європейської ядерної парасольки» мають на меті посилити існуючі механізми безпеки, а не замінити гарантії США.

Теги: ядерна зброя Бельгія Фрідріх Мерц Німеччина

