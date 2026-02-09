Головна Світ Соціум
Кремль планує організувати антиукраїнські акції під час Мюнхенської конференції – розвідка

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Під час Мюнхенської конференції з безпеки спецслужби держави-агресорки планують провести масштабну гібридну кампанію
фото: Reuters/Wolfgang Rattay

Під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться 13–15 лютого, спецслужби Росії мають намір провести масштабну гібридну кампанію із залученням так званих «пацифістських» рухів

Москва готує масштабну гібридну кампанію напередодні та під час Мюнхенської конференції з безпеки. Про це  повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони України у соцмережі

Як повідомляється, одним із основних учасників кампанії, що включатиме проведення вуличних антиукраїнських акцій та скоординовану інформаційну активність, стане Friedensbewegung (“Рух за мир”). 

І найактивнішими учасниками Friedensbewegung є ті, що пов’язані з російськими спецслужбами.  

Зокрема, Олена Колбаснікова, яка організувала кілька антиукраїнських мітингів у Кельні й Дюссельдорфі, відкрито підтримує путінський режим. У 2023 році отримала російське громадянство. Також в активі Кремля перебуває і партнер Колбаснікової – Макс Шлунд (Ростислав Теслюк). Він активно допомагав організовувати прокремлівські мітинги в Німеччині.

скрін допису ГУР у соцмережі
скрін допису ГУР у соцмережі

«Наративи, які поширюватимуть під час кампанії в інтересах Москви, спрямовані на відбілювання злочинної політики Кремля та припинення західної допомоги українському народу у війні проти держави-агресора Росії, зокрема – «підтримка України провокує третю світову війну», «ЄС і НАТО – агресори», «Росія не становить загрози для Європи» тощо», – зазначили в Головному управлінні розвідки. 

Мюнхенська безпекова конференція

Цьогорічна Мюнхенська безпекова конференція (MSC) викликає особливий інтерес на тлі подій у світі, свідченням чому є потужне представництво.

Організатори очікують приблизно 200 представників урядів із близько 120 країн, з них майже 60 голів держав і урядів, 56 міністрів закордонних справ і понад 30 очільників оборонних відомств, а також керівників понад 40 міжнародних організацій.

Нагадаємо, Німеччина висунула українцю обвинувачення у підготовці диверсій з посилками. Слідство підозрює громадянина України Євгена Б. у шпигунстві з метою диверсії. Його затримали у Швейцарії в травні, а в грудні екстрадували до Німеччини.

За даними правоохоронців, наприкінці березня 2025 року він разом із двома іншими українцями: Данилом Б. та Владиславом Т. – відправив із Кельна до України дві посилки з увімкненими GPS-трекерами. Слідчі вважають, що Євген Б. отримав це завдання від представників російської розвідки через посередників у Маріуполі. Метою було відстежити маршрут доставки та зібрати інформацію про поштову службу.

