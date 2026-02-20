Пісторіус пропонує ЄС створити власну мегарозвідку

Пісторіус наголосив, що такий союз не замінює НАТО, а лише підсилює європейську опору Альянсу

Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився за створення європейської версії розвідувального альянсу Five Eyes для посилення співпраці у сфері безпеки

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив із амбітною пропозицією щодо створення європейського розвідувального альянсу, який став би аналогом мережі «Five Eyes» (США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія). Про це Пісторіус заявив під час пресконференції міністрів оборони «Європейської групи п’яти» у Кракові, інформує «Главком».

Борис Пісторіус вважає, що Європа повинна припинити тотальну залежність від розвідувальних даних союзників і створити власну систему обміну секретною інформацією в режимі реального часу.

За словами Пісторіуса, формат E5, який зібрався уже всьоме, має на меті вироблення нових імпульсів у сфері оборонної співпраці та мотивацію інших партнерів долучатися до спільних ініціатив.

«Ми доручили нашим директорам з озброєнь та спроможностей визначити критичні спроможності. Що ми можемо зробити наступним кроком? Однією з ідей могло б бути обміркування створення спільного флоту літаків-заправників, або багатодоменної оперативної групи, або європейської версії Five Eyes. Це також можливо. Завдання вже поставлено», – зазначив німецький міністр.

Пісторіус також наголосив, що такий союз не замінює НАТО, а лише підсилює європейську опору Альянсу.

Нагадаємо, европейські розвідки скептично оцінюють шанси на мир у 2026 році. Попри оптимістичні заяви Білого дому про «близькість» мирної угоди, очільники провідних розвідок Європи попереджають: Росія не прагне реального припинення війни. Натомість Москва використовує переговори в Женеві як дипломатичну ширму для досягнення своїх стратегічних цілей – повалення українського керівництва та зняття економічних санкцій.