Пісторіус пропонує ЄС створити власну мегарозвідку

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Пісторіус наголосив, що такий союз не замінює НАТО, а лише підсилює європейську опору Альянсу
фото: Reuters

Федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився за створення європейської версії розвідувального альянсу Five Eyes для посилення співпраці у сфері безпеки

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив із амбітною пропозицією щодо створення європейського розвідувального альянсу, який став би аналогом мережі «Five Eyes» (США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія). Про це Пісторіус заявив під час пресконференції міністрів оборони «Європейської групи п’яти» у Кракові, інформує «Главком».

Борис Пісторіус вважає, що Європа повинна припинити тотальну залежність від розвідувальних даних союзників і створити власну систему обміну секретною інформацією в режимі реального часу.

За словами Пісторіуса, формат E5, який зібрався уже всьоме, має на меті вироблення нових імпульсів у сфері оборонної співпраці та мотивацію інших партнерів долучатися до спільних ініціатив.

«Ми доручили нашим директорам з озброєнь та спроможностей визначити критичні спроможності. Що ми можемо зробити наступним кроком? Однією з ідей могло б бути обміркування створення спільного флоту літаків-заправників, або багатодоменної оперативної групи, або європейської версії Five Eyes. Це також можливо. Завдання вже поставлено», – зазначив німецький міністр.

Пісторіус також наголосив, що такий союз не замінює НАТО, а лише підсилює європейську опору Альянсу. 

Нагадаємо, европейські розвідки скептично оцінюють шанси на мир у 2026 році. Попри оптимістичні заяви Білого дому про «близькість» мирної угоди, очільники провідних розвідок Європи попереджають: Росія не прагне реального припинення війни. Натомість Москва використовує переговори в Женеві як дипломатичну ширму для досягнення своїх стратегічних цілей – повалення українського керівництва та зняття економічних санкцій.

 

Теги: Борис Пісторіус НАТО Німеччина

У межах операції, координованої прокуратурою Бохума, заарештовано трьох ключових фігурантів
Масштабна спецоперація у Німеччині: поліція викрила банду, що нелегально ввозила іноземців
Вчора, 19:04
Зеленський та принц Ірану в екзилі обговорили спільну боротьбу проти диктатур
Зеленський та принц Ірану в екзилі обговорили спільну боротьбу проти диктатур
13 лютого, 18:43
У Центральному реєстрі іноземців зафіксовано понад 1,1 млн людей, які в'їхали до Німеччини з 24 лютого 2022 року
З Німеччини виїхали майже пів мільйона українських біженців
13 лютого, 06:41
Переможців кінофестивалю оголосять 22 лютого
У Берліні стартує 76-й кінофестиваль: як представлена Україна
12 лютого, 09:49
Бетонні загородження поблизу Маріямполе вздовж кордону Литви з Калінінградом
Європа змоделювала вторгнення Росії до Литви: сценарій виявився невтішний
5 лютого, 15:49
У Штутгарті зникло світло в кількох районах
Штутгарт частково залишився без світла через аварію
5 лютого, 15:23
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що місія НАТО була погоджена з усіма країнами Альянсу
Німеччина пояснила чому Трамп різко змінив позицію щодо мит
26 сiчня, 11:35
«Припиніть їх бити»: як фінські резервісти «принизили» армію США на навчаннях НАТО
«Припиніть їх бити»: як фінські резервісти «принизили» армію США на навчаннях НАТО
25 сiчня, 11:44
Фінських солдатів просили не перемагати американців на навчаннях НАТО
The Times: фінів попросили «піддаватися» американцям, щоб їх не принижувати
23 сiчня, 18:18

Політика

Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа
Європарламент оцінить перспективи угоди зі США після скасування мит Трампа
Британія заявила, що розраховує зберегти «привілейований» торговельний статус зі США
Британія заявила, що розраховує зберегти «привілейований» торговельний статус зі США
Молдова взяла під арешт затриманих у справі про замовні вбивства в Україні
Молдова взяла під арешт затриманих у справі про замовні вбивства в Україні
Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні – Мінцифри
Польща продовжить фінансувати роботу Starlink в Україні – Мінцифри
Уряд ФРН назвав дати візиту Мерца до Пекіна
Уряд ФРН назвав дати візиту Мерца до Пекіна
Білий дім назвав дату візиту Трампа до Китаю
Білий дім назвав дату візиту Трампа до Китаю

Новини

Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
Сьогодні, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
Сьогодні, 05:59
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Вчора, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
18 лютого, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
