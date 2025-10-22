Головна Світ Політика
Речник Пентагону нагрубив журналісту через краватку у «російському триколорі»

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Після публікацій фото із зустрічі Трампа із Зеленським, російські ЗМІ радісно відзначили колір краватки Гегсета
Речник Пентагону грубо відповів на запитання журналіста про краватку міністра оборони США Піта Гегсета в кольорах прапора РФ, пише «Главком».

Журналісти HuffPost запитали представників Пентагону, чому міністр оборони Піт Гегсет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі мав краватку з червоними, білими та синіми смугами – у тому ж порядку, що й кольори російського прапора.

У відповідь на запит видання речник Пентагону не стримався: «Твоя мамка купила йому цю краватку – і це патріотична американська краватка, ідіоте», – сказав він.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на захист міністра оборони Сполучених Штатів Америки Піта Гегсета на тлі скандалу з кольорами краватки посадовця. Гегсет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обрав «триколорний» аксесуар. 

Після публікацій фото із зустрічі Трампа із Зеленським, російські ЗМІ радісно відзначили колір краватки Гегсета.

Ба більше, користувачі знайшли у продажу в США краватку, максимально схожу на ту, що одягнув Гегсет. І підпис під краваткою свідчить, що вона «у кольорах російського прапора».

Вогню піддав спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, який опублікував у соцмережі фото Гегсета, додавши емодзі російського прапора. У сумі все це спричинило скандал у мережі, який привернув увагу Венса.

Раніше журналіст HuffPost поставив питання речниці Білого дому Керолайн Левітт, чому для майбутньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було обрано саме Будапешт. Відповідь Левітт була різкою та грубою: «Твоя мамка вибрала»

