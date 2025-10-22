Речник Пентагону нагрубив журналісту через краватку у «російському триколорі»

Російські ЗМІ радісно відзначили колір краватки Гегсета

Речник Пентагону грубо відповів на запитання журналіста про краватку міністра оборони США Піта Гегсета в кольорах прапора РФ, пише «Главком».

Журналісти HuffPost запитали представників Пентагону, чому міністр оборони Піт Гегсет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі мав краватку з червоними, білими та синіми смугами – у тому ж порядку, що й кольори російського прапора.

У відповідь на запит видання речник Пентагону не стримався: «Твоя мамка купила йому цю краватку – і це патріотична американська краватка, ідіоте», – сказав він.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на захист міністра оборони Сполучених Штатів Америки Піта Гегсета на тлі скандалу з кольорами краватки посадовця. Гегсет під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським обрав «триколорний» аксесуар.

Після публікацій фото із зустрічі Трампа із Зеленським, російські ЗМІ радісно відзначили колір краватки Гегсета.

Ба більше, користувачі знайшли у продажу в США краватку, максимально схожу на ту, що одягнув Гегсет. І підпис під краваткою свідчить, що вона «у кольорах російського прапора».

Вогню піддав спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, який опублікував у соцмережі фото Гегсета, додавши емодзі російського прапора. У сумі все це спричинило скандал у мережі, який привернув увагу Венса.

Раніше журналіст HuffPost поставив питання речниці Білого дому Керолайн Левітт, чому для майбутньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним було обрано саме Будапешт. Відповідь Левітт була різкою та грубою: «Твоя мамка вибрала»