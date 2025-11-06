Чому Путін боїться вимовити слово «мобілізація»? Версія російського опозиціонера

«Мобілізація ані на день не призупинялася, тривала та триває весь цей час»

Російська влада проводить мобілізацію без оголошення. Кремль не наважується офіційно оголосити нову хвилю призову, щоб уникнути паніки в суспільстві. Про це інтерв'ю «Главкому» зауважив представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв.

«В українських спікерів та у Путіна і його оточення трошки різні уявлення про те, що таке людські ресурси. Для російської влади людські ресурси – це 150 млн осіб, яких можна утилізувати. Думаю, можна було багато разів переконатися, що вони просто закидують Україну трупами своїх громадян. Це їхня головна зброя, і у них є чітке уявлення, що ці трупи ніколи не закінчаться, а «бабы еще нарожают». Це не має відношення до якоїсь військової науки – ні до Суворова, ні до Кутузова, це просто утилізація людей», – наголосив пресаташе проєкту «Идите лесом».

Чувіляєв зауважив, що в будь-якому цивілізованому суспільстві, зокрема в українському, «людські ресурси» розуміються як осмислене використання людей, військ, зброї та транспорту; натомість російське керівництво, за його словами, не переймається цим – воно розглядає людей як суто матеріал і тому гнатиме всіх на фронт.

«Ми вже бачили на фронті всіх, кого тільки могли уявити – від 18-річних пацанів до глибоких тяжкохворих старих. Ми бачили всі мислимі поранення. Класична історія будь-якого дезертира, який до нас приходить: підписав контракт, тиждень-два «учєбки» на якомусь полігоні, як правило, під Донецьком. Після цього на другий день – потрапляння у «Шторм», на третій день поранення, відкат, госпіталь, знову «Шторм», поранення, відкат, госпіталь, знову «Шторм»… І так по колу, доки від людини нічого не залишиться вже. Або поки їй фантастично не пощастить і вона не отримає таке поранення, з яким її відвезуть до того госпіталю, звідки вона зможе дезертирувати. Я маю на увазі госпіталь на території Росії, а не на території «ЛНР», де її зеленкою помажуть і швидко повернуть назад у стрій», – зауважив представник російського антивоєнного руху.

Пресаташе проєкту «Идите лесом» підсумував: «Сенсу в тому, щоб просто розсилати повістки на мобілізацію масово, «віялом» – немає. Навіть якщо повістки раптом почнуть розсилати, їх отримують ті самі чоловіки, які й зараз отримують повістки від військкомату, – від 18 до 30 років. А є ще резервісти, яких тепер теж можна використовувати в бойових діях, і зеки. Мобілізація ані на день не призупинялася, тривала та триває весь цей час. То навіщо випускати Путіна в телевізор, аби він вимовив слово «мобілізація», та спричиняти зайву паніку?».

До слова, представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв порівняв мобілізацію росіян до окупаційної армії з подіями популярного серіалу «Гра в кальмара». У ньому малозаможні люди з боргами, які хочуть заробити багато грошей, погоджуються грати в смертельні ігри, але так і не доживають до бажаного призу.