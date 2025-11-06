Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чому Путін боїться вимовити слово «мобілізація»? Версія російського опозиціонера

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чому Путін боїться вимовити слово «мобілізація»? Версія російського опозиціонера
фото з відкритих джерел

«Мобілізація ані на день не призупинялася, тривала та триває весь цей час»

Російська влада проводить мобілізацію без оголошення. Кремль не наважується офіційно оголосити нову хвилю призову, щоб уникнути паніки в суспільстві. Про це інтерв'ю «Главкому» зауважив представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв.

«В українських спікерів та у Путіна і його оточення трошки різні уявлення про те, що таке людські ресурси. Для російської влади людські ресурси – це 150 млн осіб, яких можна утилізувати. Думаю, можна було багато разів переконатися, що вони просто закидують Україну трупами своїх громадян. Це їхня головна зброя, і у них є чітке уявлення, що ці трупи ніколи не закінчаться, а «бабы еще нарожают». Це не має відношення до якоїсь військової науки – ні до Суворова, ні до Кутузова, це просто утилізація людей», – наголосив пресаташе проєкту «Идите лесом».

Чувіляєв зауважив, що в будь-якому цивілізованому суспільстві, зокрема в українському, «людські ресурси» розуміються як осмислене використання людей, військ, зброї та транспорту; натомість російське керівництво, за його словами, не переймається цим – воно розглядає людей як суто матеріал і тому гнатиме всіх на фронт.

«Ми вже бачили на фронті всіх, кого тільки могли уявити – від 18-річних пацанів до глибоких тяжкохворих старих. Ми бачили всі мислимі поранення. Класична історія будь-якого дезертира, який до нас приходить: підписав контракт, тиждень-два «учєбки» на якомусь полігоні, як правило, під Донецьком. Після цього на другий день – потрапляння у «Шторм»,  на третій день поранення, відкат, госпіталь, знову «Шторм», поранення, відкат, госпіталь, знову «Шторм»… І так по колу, доки від людини нічого не залишиться вже. Або поки їй фантастично не пощастить і вона не отримає таке поранення, з яким її відвезуть до того госпіталю, звідки вона зможе дезертирувати. Я маю на увазі госпіталь на території Росії, а не на території «ЛНР», де її зеленкою помажуть і швидко повернуть назад у стрій», – зауважив представник російського антивоєнного руху.

Пресаташе проєкту «Идите лесом» підсумував: «Сенсу в тому, щоб просто розсилати повістки на мобілізацію масово, «віялом» – немає. Навіть якщо повістки раптом почнуть розсилати, їх отримують ті самі чоловіки, які й зараз отримують повістки від військкомату, – від 18 до 30 років. А є ще резервісти, яких тепер теж можна використовувати в бойових діях, і зеки. Мобілізація ані на день не призупинялася, тривала та триває весь цей час. То навіщо випускати Путіна в телевізор, аби він вимовив слово «мобілізація», та спричиняти зайву паніку?».

До слова, представник російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєв порівняв мобілізацію росіян до окупаційної армії з подіями популярного серіалу «Гра в кальмара». У ньому малозаможні люди з боргами, які хочуть заробити багато грошей, погоджуються грати в смертельні ігри, але так і не доживають до бажаного призу.

Читайте також:

Теги: росія путін мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкції Трампа – не про швидке закінчення війни
Санкції Трампа – не про швидке закінчення війни
23 жовтня, 17:37
«Укрзалізниця» поширила офіційну відповідь
Росіяни вдарили по Конотопу, «Укрзалізниця» відреагувала
9 жовтня, 14:26
Москва дозволяє собі ескалацію ударів
Росія застосувала проти України понад 3100 дронів за тиждень – Зеленський
12 жовтня, 12:02
Генсек альянсу зазначив, що ймовірний конфлікт між НАТО та Росією мав би зовсім інші масштаби та наслідки
Генсек НАТО назвав Росію «дурною», якщо Путін вирішить напасти на альянс
14 жовтня, 03:16
Британія запровадила масштабні санкції проти російських нафтових гігантів
Британія запровадила масштабні санкції проти російських нафтових гігантів
15 жовтня, 16:52
Прогноз щодо зростання російської економіки на 2026 рік залишається незмінним і становить 1%
МВФ вдруге знизив прогноз зростання ВВП Росії на 2025 рік
15 жовтня, 07:55
Найближчим часом відбудуться необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл
Україна повернула тіла полеглих воїнів
23 жовтня, 13:43
Суворова визнала провину в обмін на пом’якшення покарання
РФ засудила журналістку з Мелітополя до 14 років ув’язнення
23 жовтня, 19:53
Північна Корея заклала фундамент меморіального музею, присвяченого своїм військам, які були розгорнуті під час війни Росії проти України
Кім Чен Ин знайшов ще один спосіб, щоб вислужитися перед Путіним
24 жовтня, 19:59

Політика

Україна передала Угорщині законопроєкт про мову освіти та очікує відповіді
Україна передала Угорщині законопроєкт про мову освіти та очікує відповіді
Чому Путін боїться вимовити слово «мобілізація»? Версія російського опозиціонера
Чому Путін боїться вимовити слово «мобілізація»? Версія російського опозиціонера
Ізраїльський міністр закликав євреїв покинути Нью-Йорк
Ізраїльський міністр закликав євреїв покинути Нью-Йорк
Виробництво боєприпасів. Генсек НАТО повідомив, як Путін спіймав облизня
Виробництво боєприпасів. Генсек НАТО повідомив, як Путін спіймав облизня
Зеленський провів розмову з президентом Кенії Руто
Зеленський провів розмову з президентом Кенії Руто
ЄС закликав Росію припинити ядерні погрози
ЄС закликав Росію припинити ядерні погрози

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua