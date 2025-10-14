Brent обвалився. Як це вплине на російську економіку

Суттєве зниження ціни на нафту стало ударом по російській економіці

Світові ціни на нафту стрімко падають – і це вже не просто короткочасна корекція, а серйозний сигнал для економік, які живуть «на голці» енергоресурсів. Після нової хвилі розпродажів котирування Brent опустилися до $62 за барель. Для Росії це може стати ударом по всіх ключових статтях доходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent втратили близько 3,8 %, опустившись до позначки $62,02 за барель. Це результат одразу кількох факторів, зокрема після домовленостей щодо деескалації в секторі Гази знизилась «ризикова премія», яка штучно тримала ціни на нафту. Також відчувається слабший попит із боку Азії – насамперед Китаю, де темпи зростання економіки вповільнюються. Ще одним фактором стало рішення ОПЕК+ про поступове збільшення видобутку, що створило надлишок пропозиції.

скріншот

Аналітики американського Energy Information Administration (EIA) прогнозують подальше падіння ціни Brent – до $62 у четвертому кварталі 2025 року і до $52 у 2026 році.

Для Москви така динаміка – катастрофічна. Російський бюджет на 2025 рік був розрахований із урахуванням середньої ціни на нафту $77 за барель. Тобто нинішня Brent нижча на майже $15, що фактично знищує нафтову подушку РФ.

Аналітики вже попереджають: кожен долар падіння ціни на нафту забирає понад 100 млрд рублів потенційних доходів бюджету. У результаті – дефіцит, який навіть прихована статистика не зможе замаскувати.

До цього додається й удар по енергетичній логістиці. Після серії ударів ЗСУ по НПЗ та паливній інфраструктурі, Росія змушена імпортувати бензин із Білорусі та Казахстану, а подекуди навіть закуповувати готове пальне на зовнішніх ринках.

Російська економіка зараз тримається на короткочасних податках із нафтогазових компаній, але при Brent нижче $65 цей механізм стає збитковим.

Нагадаємо, державні нафтопереробні заводи Індії скоротили закупівлі російської нафти на понад 45% у період з червня по вересень цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hindu.

Старший аналітик Kpler з питань нафти Навін Дас зазначив, що у вересні державні нафтопереробні заводи закупили у Росії 600 тис. барелів нафти на добу, що є «досить істотним» скороченням порівняно з 1,1 млн барелів на добу, які вони закупили у червні цього року.