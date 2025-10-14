Головна Світ Економіка
Brent обвалився. Як це вплине на російську економіку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Brent обвалився. Як це вплине на російську економіку
Ф’ючерси на нафту марки Brent втратили близько 3,8 %
Суттєве зниження ціни на нафту стало ударом по російській економіці

Світові ціни на нафту стрімко падають – і це вже не просто короткочасна корекція, а серйозний сигнал для економік, які живуть «на голці» енергоресурсів. Після нової хвилі розпродажів котирування Brent опустилися до $62 за барель. Для Росії це може стати ударом по всіх ключових статтях доходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent втратили близько 3,8 %, опустившись до позначки $62,02 за барель. Це результат одразу кількох факторів, зокрема після домовленостей щодо деескалації в секторі Гази знизилась «ризикова премія», яка штучно тримала ціни на нафту. Також відчувається слабший попит із боку Азії – насамперед Китаю, де темпи зростання економіки вповільнюються. Ще одним фактором стало рішення ОПЕК+ про поступове збільшення видобутку, що створило надлишок пропозиції.

Аналітики американського Energy Information Administration (EIA) прогнозують подальше падіння ціни Brent – до $62 у четвертому кварталі 2025 року і до $52 у 2026 році.

Для Москви така динаміка – катастрофічна. Російський бюджет на 2025 рік був розрахований із урахуванням середньої ціни на нафту $77 за барель. Тобто нинішня Brent нижча на майже $15, що фактично знищує нафтову подушку РФ.

Аналітики вже попереджають: кожен долар падіння ціни на нафту забирає понад 100 млрд рублів потенційних доходів бюджету. У результаті – дефіцит, який навіть прихована статистика не зможе замаскувати.

До цього додається й удар по енергетичній логістиці. Після серії ударів ЗСУ по НПЗ та паливній інфраструктурі, Росія змушена імпортувати бензин із Білорусі та Казахстану, а подекуди навіть закуповувати готове пальне на зовнішніх ринках.

Російська економіка зараз тримається на короткочасних податках із нафтогазових компаній, але при Brent нижче $65 цей механізм стає збитковим.

Нагадаємо, державні нафтопереробні заводи Індії скоротили закупівлі російської нафти на понад 45% у період з червня по вересень цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hindu.

Старший аналітик Kpler з питань нафти Навін Дас зазначив, що у вересні державні нафтопереробні заводи закупили у Росії 600 тис. барелів нафти на добу, що є «досить істотним» скороченням порівняно з 1,1 млн барелів на добу, які вони закупили у червні цього року.

Теги: нафта росія

