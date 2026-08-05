Уперше за 15 років. У столиці Нової Зеландії випав сніг

У трьох населених пунктах Південного острова температура опустилася до -9°C

Антарктичні повітряні маси принесли до столиці Нової Зеландії різке похолодання, через що Веллінгтон уперше за 15 років засипало снігом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

У вівторок до Нової Зеландії прийшов холодний атмосферний фронт, через що більшу частину країни охопили морози, снігопади, град, ожеледь і сильний холодний вітер.

Несприятлива погода збереглася й у середу. У трьох населених пунктах Південного острова температура опустилася до -9°C. Через негоду довелося закрити частину автомагістралей, а на окремих ділянках східного узбережжя Північного острова вранці пройшли потужні градові бурі.

У Данідіні, одному з найбільших міст Південного острова, студентів у вівторок відправили додому після сильного снігопаду. У міжнародному аеропорту Крайстчерча один із літаків був змушений перервати посадку через сильний вітер і дощ.

Сніг на вулицях Данідіна фото: Mark Stevenson

Поліція повідомила про численні випадки з'їзду автомобілів з обледенілих доріг і закликала громадян утриматися від поїздок без нагальної потреби.

Тим часом енергетична компанія Transpower повідомила, що вранці в середу під час пікового навантаження зафіксувала рекордне споживання електроенергії. Компанія також попередила про можливий дефіцит електроенергії вранці у п'ятницю.

До слова, у високогірних районах Киргизстану червень розпочався зі справжньої зимової хуртовини. Найбільше дісталося Ат-Башинському району Наринської області, де висота снігового покриву подекуди сягнула 20 сантиметрів.