Життя в Норвегії: українка пояснила, чому ця країна підходить не всім

Норвегія стане хорошим вибором для тих, хто цінує спокій, стабільність, природу та баланс між роботою й особистим життям

Одним із найбільших викликів після переїзду стає погода

Норвегія вже багато років посідає перші місця у світових рейтингах за рівнем життя, безпеки та соціального захисту. Саме тому країна приваблює тисячі українців, які шукають можливості для роботи, навчання або планують залишитися там назавжди. Водночас життя у скандинавській країні має не лише очевидні переваги, а й особливості, до яких доводиться звикати. Українка Юлія, яка вже понад десять років живе в Норвегії, розповіла про свій досвід адаптації та пояснила, чому ця країна підходить далеко не всім. Про це повідомляє «Главком».

Клімат, до якого звикають роками

Одним із найбільших викликів після переїзду стає погода. Особливо це стосується північних регіонів, де навіть улітку температура близько +17 градусів вважається теплою, а взимку світловий день триває лише кілька годин.

За словами Юлії, яка народилася в Криму, перші роки вона постійно мерзла, а організму було складно адаптуватися до нового клімату. Найважче переноситься не холод, а нестача сонячного світла. Через це в Норвегії серйозно ставляться до сезонної депресії та дефіциту вітаміну D. Лікарі часто рекомендують приймати відповідні добавки, використовувати лампи денного світла, а за необхідності можуть навіть оформити лікарняний через погіршення психологічного стану.

Норвежці ввічливі, але не поспішають зближуватися

Ще одна особливість життя в країні – місцевий менталітет. Норвежців часто називають інтровертами. Вони ввічливі та доброзичливі, однак рідко заводять нових друзів у дорослому віці. Близьке коло спілкування зазвичай формується ще в школі чи університеті.

Через це багатьом іноземцям буває непросто інтегруватися. Водночас знання норвезької мови та щира зацікавленість культурою країни значно полегшують цей процес.

За словами українки, останніми роками Норвегія стала значно більш відкритою. Особливо це помітно в Осло, де працюють ресторани різних кухонь світу, а мультикультурне середовище стало звичною частиною міського життя.

Без конфліктів і зайвого стресу

Норвежці не люблять відкритих суперечок і майже ніколи не критикують співрозмовника прямо. Якщо людина припустилася помилки на роботі, їй, швидше за все, спочатку скажуть кілька приємних слів, а вже потім м'яко пояснять, що можна було зробити краще. Конфлікти також намагаються вирішувати спокійно. Замість прямих з'ясувань стосунків проблему часто передають керівнику або менеджеру.

Окремою рисою норвезького способу життя є принцип Ikke stress – «без стресу». Тут не заведено жертвувати особистим життям заради роботи, а після завершення робочого дня більшість людей не відповідає на службові повідомлення та проводить час із родиною, друзями або займається своїми хобі.

Баланс між роботою та життям

Саме баланс між кар'єрою та особистим життям українка називає головною перевагою Норвегії. Тут люди працюють, щоб жити, а не живуть заради роботи.

Роботодавці поважають особистий час працівників, а понаднормова робота не є нормою. Навіть кілька вихідних, взятих для того, щоб побути вдома з новим домашнім улюбленцем, нікого не дивують.

Норвегію також вважають однією з найкращих країн для виховання дітей. Дитячі садки доступні за ціною та працюють майже весь день, що дозволяє обом батькам будувати кар’єру.

Водночас місцевий підхід до виховання може здивувати українців. Діти багато часу проводять на вулиці незалежно від погоди, можуть бігати під дощем, гратися в багнюці та досліджувати природу. У Норвегії вважають, що щасливе дитинство важливіше за чистий одяг.

Медицина не поспішає з обстеженнями

Медична система країни працює через сімейних лікарів. Саме вони вирішують, чи потрібні пацієнту додаткові аналізи, рентген або консультація вузького спеціаліста.

Через це отримати направлення на обстеження без серйозних підстав практично неможливо. Крім того, очікування прийому профільного лікаря може тривати кілька місяців.

Роботу знайти можна, але є нюанси

За словами Юлії, знайти роботу в Норвегії реально навіть із українським дипломом. Вона сама працює в ІТ-сфері, щоправда, навчалася в одному з місцевих університетів.

Утім, роботодавці звертають увагу не лише на професійні навички. Для них важливо, щоб новий співробітник добре вписався в колектив, був відкритим до спілкування та знав хоча б базову норвезьку мову. Саме тому іноземці нерідко стикаються з труднощами під час співбесід.

Попри високий рівень доходів, життя в Норвегії не можна назвати дешевим. Значну частину сімейного бюджету займає житло, яке більшість мешканців купує в іпотеку. Водночас рівень зарплат дозволяє поступово виплачувати кредит і підтримувати комфортний рівень життя.

Кому підійде Норвегія

На думку українки, Норвегія стане хорошим вибором для тих, хто цінує спокій, стабільність, природу та баланс між роботою й особистим життям. Водночас людям, які звикли до великого міста, активного соціального життя, теплого клімату та постійного сонця, адаптуватися тут може бути значно складніше.

Попри всі труднощі, вона переконана, що Норвегія залишається країною, де людина може почати життя практично з нуля. За її словами, якщо людина готова працювати, вивчати мову та інтегруватися в місцеве суспільство, вона має всі шанси побудувати успішне майбутнє.

Нагадаємо, після чотирьох років життя в канадському Калгарі українка на ім’я Юлія вирішила повернутися в Україну. Зараз дівчина аналізує свій досвід і міркує над майбутніми планами, ділячись із підписниками правдою про життя в провінції Альберта, яку часто прикрашають або, навпаки, занадто демонізують.

Раніше українка Поліна Фаустова, яка вже два роки живе в Іспанії, поділилася власним досвідом і застерегла від ідеалізації цієї країни.