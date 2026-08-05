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У Грузії стався масштабний блекаут

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Грузії стався масштабний блекаут
Відключення електроенергії в передмістях Тбілісі 24 липня
фото: Gigi Kobakhidze

Під час випробувань грузинська електроенергетична система була повністю відключена

У середу, 5 серпня, у Грузії знову стався масштабний блекаут. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на члена Комісії з регулювання енергетики Грузії Георгія Фангані.

Посадовець назвав причиною відключення електроенергії в країні проведення тестування, під час якого мали встановити причину аварійних відключень, що сталися 24 та 25 липня.

«Сьогодні Державна електроенергетична система проводила планове випробування турбін Енгурської гідроелектростанції, метою якого було виявлення та оцінка слабких місць системи з огляду на аварії, що сталися 24 та 25 липня. У рамках випробувань, серед інших заходів, передбачалося також функціонування грузинської енергосистеми в ізольованому режимі. Цей режим був пов’язаний зі значними технічними ризиками, зокрема з можливістю повного відключення енергосистеми», – йдеться у повідомленні.

Фангані додав: «Як уже відомо, під час випробувань грузинська електроенергетична система була повністю відключена. На даному етапі триває детальний аналіз та оцінка інциденту з метою встановлення точних причин аварії та запобігання повторенню подібних інцидентів у майбутньому».

Нагадаємо, 24 та 25 липня Грузія пережила масштабне відключення електроенергії. Без світла залишилися Тбілісі, Батумі, Кутаїсі та низка інших міст.

Також Грузія вже переживала масштабний блекаут у квітні 2025 року. Тоді через аварію на лінії електропередачі «Кавкасіоні» без електроенергії залишилися Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Зугдіді та десятки інших міст і селищ.

Теги: Грузія блекаут електроенергія

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