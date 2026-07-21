Став відомий повний рейтинг Чемпіонату світу 2026

До десятки не потрапили кілька топових збірних світу

Після завершення Чемпіонату світу 2026 ФІФА оприлюднила офіційний підсумковий рейтинг усіх 48 збірних, які брали участь у турнірі. Про це повідомляє «Главком».

Хто увійшов до п'ятірки найкращих?

Формуючи остаточний рейтинг, ФІФА враховувала результати команд протягом усього турніру. Якщо кілька збірних завершували виступ на одній стадії, місця між ними визначалися за кількістю набраних очок, різницею забитих і пропущених м'ячів, а також загальною кількістю голів.

Переможцем турніру стала Іспанія. Команда Луїса де ла Фуенте провела майже бездоганний чемпіонат, пропустивши лише один м'яч у семи матчах. Після несподіваної нічиєї з Кабо-Верде в стартовому турі групового етапу іспанці здобули сім перемог поспіль, по черзі обігравши Саудівську Аравію, Уругвай, Австрію, Португалію, Бельгію, Францію та Аргентину.

Друге місце посіла Аргентина. Чинні чемпіони світу впевнено пройшли груповий етап, а в плейоф здолали Кабо-Верде, Єгипет, Швейцарію та Англію. Проте у фіналі команда Ліонеля Скалоні поступилася Іспанії.

Бронзові нагороди здобула Англія, яка в матчі за третє місце обіграла Францію з рахунком 6:4. Для англійців це найкращий результат на мундіалях із 1966 року, коли команда вперше й поки востаннє стала чемпіоном світу. Четвертою завершила турнір Франція, а п'ятірку найкращих замкнула Норвегія, яка стала одним із головних відкриттів чемпіонату.

Підсумковий рейтинг Чемпіонату світу 2026

Іспанія Аргентина Англія Франція Норвегія Бельгія Марокко Швейцарія Мексика Колумбія Бразилія США Португалія Канада Єгипет Парагвай Нідерланди Німеччина Кот-д'Івуар Хорватія Японія Австралія ДР Конго Гана Еквадор ПАР Швеція Австрія Боснія і Герцеговина Алжир Сенегал Кабо-Верде Іран Південна Корея Туреччина Шотландія Уругвай Саудівська Аравія Чехія Нова Зеландія Катар Кюрасао Панама Йорданія Гаїті Узбекистан Туніс Ірак

Серед головних несподіванок підсумкової таблиці – лише 11-те місце Бразилії, 13-та позиція Португалії та 18-те місце Німеччини. Водночас господарі турніру Мексика, США та Канада фінішували відповідно дев'ятою, дванадцятою та чотирнадцятою, а Норвегія вперше за багато років увійшла до п'ятірки найсильніших команд світу.

Нагадаємо, що збірна України дізналась місце в оновленому рейтингу ФІФА.