У Москві пройшов засекречений похорон генерала

Проїзд до цвинтаря перекрили під час поховання

Похованим може бути близький соратник головнокомандувача ВКС РФ Александра Чайко

5 серпня на Троєкурівському цвинтарі в Москві відбулися засекречені похорони високопоставленого російського військового. Про це пише «Главком».

З самого ранку територію оточили співробітники ФСО, Росгвардія та силовики в цивільному одязі. Проїзд до цвинтаря перекрили, а відвідувачів пропускали виключно через металошукачі.

За даними очевидців, проводили в останній шлях генерал-майора. Похоронну процесію супроводжувала почесна варта з прапором Повітряно-космічних сил, хоча біля самої могили був встановлений стяг Сухопутних військ.

Офіційної інформації щодо особи загиблого наразі немає. За однією з версій, похованим може бути близький соратник головнокомандувача ВКС РФ Александра Чайко, який перебував у ресторані під час вибуху в момент святкування його 55-річчя. Спеціальний режим охорони ФСО та підвищений рівень конспірації викликали чимало запитань довкола цієї події.

Як відомо, державні реєстри Росії підтвердили загибель Даніїла Передрія, якого російські медіа називають зятем головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка. Його дружина Марія Чайко могла зазнати тяжкого поранення під час вибуху в московському ресторані Balzi Rossi.

Журналісти з'ясували, що один із персональних документів Передрія був визнаний недійсним. Відповідна інформація з'явилася в державних базах у ніч на 5 серпня, хоча сам документ втратив чинність ще 1 серпня – у день вибуху в московському ресторані Balzi Rossi.

Нагадаємо, вибух у ресторані Balzi Rossi стався ввечері 1 серпня під час закритого приватного заходу. За версією російського Національного антитерористичного комітету, жінка намагалася пронести до закладу саморобний вибуховий пристрій під виглядом подарунка, однак її зупинив охоронець.

Унаслідок вибуху загинули жінка, охоронець і один із відвідувачів, ще 21 людина зазнала поранень. Згодом померли ще двоє постраждалих. За інформацією проросійських блогерів, приватний захід у ресторані міг бути присвячений 55-річчю Олександра Чайка.