Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Москві пройшов засекречений похорон генерала

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Москві пройшов засекречений похорон генерала
Проїзд до цвинтаря перекрили під час поховання
скріншот з відео

Похованим може бути близький соратник головнокомандувача ВКС РФ Александра Чайко

5 серпня на Троєкурівському цвинтарі в Москві відбулися засекречені похорони високопоставленого російського військового. Про це пише «Главком».

З самого ранку територію оточили співробітники ФСО, Росгвардія та силовики в цивільному одязі. Проїзд до цвинтаря перекрили, а відвідувачів пропускали виключно через металошукачі.

За даними очевидців, проводили в останній шлях генерал-майора. Похоронну процесію супроводжувала почесна варта з прапором Повітряно-космічних сил, хоча біля самої могили був встановлений стяг Сухопутних військ.

Офіційної інформації щодо особи загиблого наразі немає. За однією з версій, похованим може бути близький соратник головнокомандувача ВКС РФ Александра Чайко, який перебував у ресторані під час вибуху в момент святкування його 55-річчя. Спеціальний режим охорони ФСО та підвищений рівень конспірації викликали чимало запитань довкола цієї події.

Як відомо, державні реєстри Росії підтвердили загибель Даніїла Передрія, якого російські медіа називають зятем головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка. Його дружина Марія Чайко могла зазнати тяжкого поранення під час вибуху в московському ресторані Balzi Rossi. 

Журналісти з'ясували, що один із персональних документів Передрія був визнаний недійсним. Відповідна інформація з'явилася в державних базах у ніч на 5 серпня, хоча сам документ втратив чинність ще 1 серпня – у день вибуху в московському ресторані Balzi Rossi. 

Нагадаємо, вибух у ресторані Balzi Rossi стався ввечері 1 серпня під час закритого приватного заходу. За версією російського Національного антитерористичного комітету, жінка намагалася пронести до закладу саморобний вибуховий пристрій під виглядом подарунка, однак її зупинив охоронець.

Унаслідок вибуху загинули жінка, охоронець і один із відвідувачів, ще 21 людина зазнала поранень. Згодом померли ще двоє постраждалих. За інформацією проросійських блогерів, приватний захід у ресторані міг бути присвячений 55-річчю Олександра Чайка.

Теги: росія похорон Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотники атакували НПЗ «Башнєфті» в Уфі
Дрони атакували один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії
Сьогодні, 11:34
Трамп спершу зустрінеться із Зеленським, а потім із Нетаньяху
Стало відомо, коли Зеленський зустрінеться з Трампом у США
28 липня, 06:50
Президент України Володимир Зеленський виступає після зустрічі з президентом Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Вашингтоні, 18 серпня 2025 року
Сенат США запросив Зеленського перед вирішальним голосуванням за санкції проти РФ
28 липня, 06:09
Новоросійськ – один з ключових експортних хабів Росії
Росія визнала свої води в Чорному морі небезпечними для суден
23 липня, 19:41
Росіяни завдала ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини
РФ ракетою вдарила по парку розваг на Одещині: загинули люди
18 липня, 20:58
Пожежа на скаладах Wildberries
Атака на Wildberries. З'явилися кадри з висоти пташиного польоту
18 липня, 13:40
Путін стає проблемою не лише для України, а й для Китаю та Заходу
Убити Путіна. Альтернативи вичерпалися
13 липня, 12:07
Термінал на острові щомісяця приймає нафтопродукти щонайменше із семи російських портів
Крихітний острів допомагає Росії обходити західні санкції – розслідування
11 липня, 23:27
Над одним із найбільших НПЗ Росії здійнявся густий дим
Дрони вдарили по одному з найсучасніших НПЗ Росії
8 липня, 06:44

Соціум

Уперше за 15 років. У столиці Нової Зеландії випав сніг
Уперше за 15 років. У столиці Нової Зеландії випав сніг
Україна та Польща узгодили подальші кроки щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт
Україна та Польща узгодили подальші кроки щодо проведення пошуково-ексгумаційних робіт
Українські надзвичайники врятували козулю під час ліквідації пожежі у Франції
Українські надзвичайники врятували козулю під час ліквідації пожежі у Франції
У Москві пройшов засекречений похорон генерала
У Москві пройшов засекречений похорон генерала
РФ готувала замах на главу німецького виробника дронів: у справі фігурує українець
РФ готувала замах на главу німецького виробника дронів: у справі фігурує українець
У Росії вибухнуло авто директора заводу, який виробляє FPV-дрони: він у реанімації
У Росії вибухнуло авто директора заводу, який виробляє FPV-дрони: він у реанімації

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
61K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua