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Українські надзвичайники врятували козулю під час ліквідації пожежі у Франції

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Українські надзвичайники врятували козулю під час ліквідації пожежі у Франції
Вогнеборці напоїли водою тварину
фото: ДСНС

Рятувальники доправили тварину до волонтерів

Українські надзвичайники врятували козулю під час ліквідації масштабної лісової пожежі у Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Посеред обпаленої землі воно ще намагалося втекти, але обпечені ніжки вже не слухалися. Вогнеборці обережно взяли дику тварину на руки, напоїли водою, оглянули та заспокоїли», – йдеться у повідомленні.

Українські надзвичайники врятували козулю під час ліквідації пожежі у Франції фото 1
Українські надзвичайники врятували козулю під час ліквідації пожежі у Франції фото 2

Зазначається, що згодом рятувальники доправили тварину до найближчого села, де на неї вже чекали волонтери.

«Дитинча козулі отримало шанс жити завдяки рятувальникам. І, можливо, через роки бігатиме тим самим лісом, який неодмінно знову стане зеленим. Адже справжня сила рятувальників вимірюється не лише кількістю ліквідованих пожеж. Вона – у здатності навіть посеред вогняного пекла зупинитися заради того, хто не може врятувати себе сам», – додається у заяві.

Нагадаємо, зведений загін українських рятувальників прибув до французького департаменту Жиронда й провів обстеження осередків масштабної лісової пожежі. Пожежа в Жиронді триває вже понад тиждень і вважається однією з найбільших лісових пожеж у сучасній історії Франції.

За даними влади, вогонь знищив щонайменше 240 будинків, а під час боротьби зі стихією постраждали 75 пожежників. Через загрозу населеним пунктам домівки на різних етапах кризи довелося залишити від 220 до понад 360 тис. людей.

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Теги: Франція ДСНС пожежа

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