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Уперше за багато років між столицями Німеччини та Франції знову курсує прямий поїзд

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Уперше за багато років між столицями Німеччини та Франції знову курсує прямий поїзд
Маршрут обслуговує компанія Deutsche Bahn, яка використовує поїзди ICE. Ці німецькі високошвидкісні поїзди розвивають швидкість до 320 км на годину на французьких коліях
фото: скриншот відео

«З Берліна до Парижа без пересадки: вперше за понад 100 років між столицями існує пряме залізничне сполучення», – пише видання

Між столицями Німеччини і Франції в понеділок, 16 грудня, запустили прямий денний високошвидкісний поїзд ICE. Він вирушив з центрального вокзалу Берліна близько полудня і прибуде до Парижа через вісім годин. Про це повідомляє німецьке видання rbb24.

«З Берліна до Парижа без пересадки: вперше за понад 100 років між двома європейськими столицями існує пряме залізничне сполучення», – пише видання.

Рейс організовано залізничними компаніями Deutsche Bahn (Німеччина) і SNCF Voyageurs (Франція). Про його запуск оголосили на виставці InnoTrans 2024 у вересні.

Французьке видання Nachrichten пише, що перший поїзд ICE вирушив з паризького вокзалу Гар-де-л'Ест о 10:00 у понеділок та прибуде до Берліна о 18:00.

Уперше за багато років між столицями Німеччини та Франції знову курсує прямий поїзд фото 1
фото: скриншот відео

Маршрут обслуговує компанія Deutsche Bahn, яка використовує поїзди ICE. Ці німецькі високошвидкісні поїзди розвивають швидкість до 320 км на годину на французьких коліях і щонайменше 260 км на годину на німецьких. Поки що щодня курсуватиме по одному поїзду.

Поїзд має 444 місця, зокрема 111 місць першого класу. Квитки в другий клас доступні за ціною від €59,99 за умови бронювання квитків заздалегідь, у першому класі – €69,99.

Між Берліном та Парижем існувало безперервне залізничне сполучення понад 100 років тому: тоді щодня курсував європейський потяг класу люкс «Норд-Експрес», який сполучав Францію з Росією різними маршрутами.

Наприкінці минулого року Австрійські залізниці знову запустили нічні поїзди між Парижем та Берліном, час у дорозі становив 14 годин. Нині ці поїзди не курсують через будівельні роботи.

Нагадаємо, у перший рейс 15 грудня вирушив потяг №9/10 Київ – Будапешт. Він забезпечить зручну пересадку на авіарейси з одного з найбільших аеропортів регіону та поїзди до Відня, Зальцбурга, Інсбрука, Мюнхена, Цюриха й інших європейських міст.

Поїзд №9/10 Київ – Будапешт долатиме 1170 км, зупиняючись у Львові, Славську, Мукачеві, Чопі, Захоні, Ньїредьгазі, Дебрецені та Сольноку. За перші два дні продажу квитків вже оформлено майже 2000 бронювань.

Раніше повідомлялося, що із 15 грудня почне курсувати новий регіональний поїзд №824/823, який сполучить Дніпро і Харків. Поїзд відправлятиметься з Дніпра щодня, крім середи, о 16:09 і прибуватиме до Харкова о 20:46. У зворотному напрямку рейси здійснюватимуться щоденно, крім четверга, з відправленням із Харкова о 9:42 та прибуттям до Дніпра о 14:11. В окремі дні можливі незначні зміни в часі прибуття.

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Теги: Німеччина Франція потяг

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