Макрон прийняв відставку прем'єра Франції Барньє

Барньє та його уряд виконуватимуть свої повноваження до призначення нового кабінету міністрів

Це перший подібний випадок з 1962 року, коли вотум недовіри отримав Жорж Помпіду

Сьогодні, 5 грудня, президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку премʼєр-міністра Мішеля Барньє після того, як учора ввечері французький парламент виніс уряду вотум недовіри. Про це повідомляє Le Figaro.

Зазначено, що Барньє та його уряд виконуватимуть свої повноваження до призначення нового кабінету міністрів.

«Містер Мішель Барньє вестиме разом з членами уряду поточні справи до призначення нового уряду», – інформують в Єлисейському палаці.

Напередодні France24 повідомляло, що французький уряд відпаравили у відставку.

«Уряд прем'єр-міністра Франції Мішеля Барньє «розвалюється» після того, як парламент висловив вотум недовіри», – йдеться у повідомленні.

Для рішення щодо вотуму недовіри була потрібна більшість у 288 голосів. 331 підтримали ініціативу та відправили французький уряд у відставку.

Це перший подібний випадок з 1962 року, коли вотум недовіри отримав Жорж Помпіду.

Нагадаємо, парламент Франції виніс вотум недовіри уряду прем'єра Мішеля Барньє. Міністрів відправили у відставку. За винесення вотуму недовіри проголосував 331 депутат Національних зборів. Загалом для такого рішення потрібно було 289 голосів. Це перший випадок винесення вотуму недовіри уряду з 1962 року.

Також міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, мер Франсуа Байру і мер Труа Франсуа Баруєн є головними кандидатами на пост прем'єр-міністра Франції на тлі політичної кризи в країні. Про це пише газета Le Parisien. Як пише видання, посилаючись на радників президента Франції Еммануеля Макрона, призначення нового глави уряду може бути розглянуте вже цього четверга, 5 грудня.

До слова, падіння уряду Франції у середу та неспроможність прийняти бюджет можуть ускладнити збільшення підтримки України. Не зважаючи на те, що президент Еммануель Макрон давав «неодноразові обіцянки» допомагати Києву стільки, скільки буде потрібно. Як відомо, у листопаді Франція завершила підготовку близько 2 тис. українців, зокрема надала броньовану техніку для переміщення військ і розвідки, гаубиці «Цезар», протитанкові ракетні установки, ракети «земля-повітря» та радари на полі бою.

Протягом останніх тижнів вона також відправила нові ракети, використовуючи кошти із заморожених російських активів, і планує забезпечити винищувачі Mirage у першому кварталі 2025 року.