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Франція Макрона на порозі політичного хаосу: сценарії розвитку подій

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Франція Макрона на порозі політичного хаосу: сценарії розвитку подій
Уряд Франції піде у відставку, а Макрон активно шукає нового прем'єра у крісло Мішеля Барньє
фото із відкритих джерел

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє йде у відставку, а президент Макрон сьогодні звернеться до французів

Президент Франції Еммануель Макрон звернеться до нації 5 грудня на тлі відставки його уряду, який проіснував менше трьох місяців, повідомив телеканал BFMTV.

«Макрон звернеться до нації о 20 годині (22.00 за київським часом, – «Главком» ) із Єлисейського палацу», – повідомив телеканал.

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє, сьогодні подає прохання про відставку його уряду. 

У середу, 4 грудня, вотум недовіри прем'єр-міністру Франції Барньє був підтриманий більшістю депутатів і був ухвалений. На його підтримку проголосував 331 депутат із 577.

Востаннє опозиція скидала уряд у Франції винесенням вотуму недовіри 1962 року. Тож уряд Барньє, сформований у вересні після довгих переговорів, є найкоротшим працюючим кабінетом в історії П'ятої Французької республіки.

Таким чином Франція залишається без виконавчої влади та закону про бюджет на 2025 рік. 

Що передувало вотуму недовіри

Напередодні винесення вотуму недовіри його уряду прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє закликав до партійної відповідальності, щоб уникнути політичного та бюджетного хаосу. Президент Еммануель Макрон прямо заявив, що не вірить у сценарій повалення уряду Барньє.

В інтерв'ю комерційному телеканалу TF1 та громадському телебаченню France 2 прем'єр-міністр назвав необхідним «прояв відповідальності, яка виходить за межі політичних розбіжностей, коли ми говоримо собі, що є вищі інтереси – національні інтереси».

Президент Макрон зі свого боку заявив, що він «не може повірити у вотум недовіри».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Мішель Барньє і його міністри були звільнені після того, як уряд ухвалив без схвалення депутатів закон про бюджет соціального страхування на 2025 рік. Документ пропонував скоротити витрати бюджету на 40 мільярдів євро і підвищити податки на загальну суму в 20 мільярдів.

«Барньє, домагаючись ухвалення закону, зазначав, що економить бюджет не для задоволення і «волів би роздавати гроші». У середу він заявив парламенту, що його відставка не змінить бюджетну реальність», – цитує його Le Monde. Барньє провів на посаді всього 90 днів. Після звільнення він і уряд продовжать виконувати обов'язки, поки президент не призначить нового прем'єр-міністра. А на це у нього є лише 24 години. 

Президент Франції планує призначити нового прем'єр-міністра за 24 години у разі відставки уряду Мішеля Барньє через вотум недовіри опозиції, повідомив телеканал BFMTV. Там пояснили, що такий поспіх обумовлений небажанням політика постати «перед обраним президентом США Дональдом Трампом без уряду».

Варіанти розвитку подій

Президент, у свою чергу, не може розпустити парламент протягом року після останніх виборів. Вони відбулися 8 липня. Згідно з аналізом агентства Reuters, на цей момент у Емманюеля Макрона є три варіанти можливих рішень.

Перший варіант – полягає у призначенні прем'єр-міністра за зразком Барньє – поміркованого центриста, який міг би шукати компромісу з Ле Пен і «Національним об'єднанням».

Барньє вже надав їй деякі поступки на суму близько 10 мільярдів євро в рамках свого 60-мільярдного плану скорочення дефіциту бюджету. Якщо на столі буде ще більше компромісів, дефіцит бюджету країни наступного року, ймовірно, перевищить 5% ВВП, які були скромною метою Барньє.

Другий варіант – гірший за попередній, полягає у призначенні прем'єр-міністра від партії Ле Пен, або лівого альянсу «Новий народний фронт», до якого входить партія «Нескорена Франція» Жана-Люка Меланшона.

Макрон може сподіватися, що це покаже виборцям, що жоден з цих гравців не здатен керувати країною. Під час парламентської виборчої кампанії ліві представили програму, яка, за даними незалежного аналітичного центру Institut Montaigne, могла б збільшити дефіцит бюджету Франції на 180 мільярдів євро на рік. Ця ж організація спрогнозувала, що обіцянки партії Ле Пен погіршили б дефіцит бюджету більш ніж на 70 мільярдів євро.

Третій варіант – не найкращий для самого Макрона. Зіткнувшись з неможливістю знайти прем'єр-міністра, здатного досягти компромісу щодо бюджету, він може піти у відставку.

Це змусить Францію зануритися у невизначеність президентської виборчої кампанії, з якої Ле Пен може вийти переможцем. Кандидати говоритимуть про необхідність фіскальної стриманості, змагаючись у обіцянках щодо видатків і скорочень податків. Тим часом Франції буде ще важче ухвалити бюджет.

Опозиція вже закликала Макрона піти у відставку, він це робити відмовився.

Як повідомлялося, голова фракції партії «Національне об'єднання» у парламенті Франції Марін Ле Пен може повалити французький уряд за 48 годин. 

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Теги: бюджет парламент опозиція президент Еммануель Макрон політика партії відставка Франція Народний фронт звільнення

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