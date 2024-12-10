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Кандидат у канцлери Німеччини назвав умову передачі Україні ракет Taurus

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кандидат у канцлери Німеччини назвав умову передачі Україні ракет Taurus
Німецький політик сумнівається, що ракети Taurus зможуть змінити ситуацію на фронті
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Фрідріх Мерц підтримує надання Україні далекобійної зброї

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц, який претендує на посаду канцлера, заявив, що поставив би Україні далекобійні ракети Taurus лише після консультацій зі США. Про це повідомляє n-tv.

Як зазначив Мерц, рішення про передачу Україні далекобійного озброєння він не ухвалюватиме «одноосібно», а лише в тісній координації з США і європейськими союзниками.

Політик зазначив, що навчання українських військових роботі з цим озброєнням займе не менше чотирьох місяців, і приблизно у цей самий період до влади у США прийде новий президент Дональд Трамп.

«І тому я виступаю за те, щоб відповісти на ці питання разом з американцями. Не поодинці, не в Німеччині, а разом із Європою та Америкою», – сказав він.

 Однак Мерц сумнівається, що Taurus зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні.

Нагадаємо, лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц 9 грудня прибув до України. Це вже другий візит Мерца в Україну з початку російської агресії в лютому 2022 року.

Раніше Мерц заявляв, що Україна має здобути перемогу, а Росія – поразку. Мерц наголошував, що твердження про неможливість військової поразки ядерної держави є хибним. Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що підтримує надання Україні далекобійної зброї від ФРН.

Політик зазначив, що Німеччина, як і Європа загалом, не має ставати учасником війни, проте підходи Мерца і канцлера Олафа Шольца до цієї мети різняться. Шольц остерігається ескалації, наприклад, через можливість ударів по Росії німецькою зброєю чи постачання Україні крилатих ракет Tasurus. Мерц, своєю чергою, переконаний, що Кремль розуміє лише мову сили.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй першій передвиборчій промові заявив, що прагнення України отримати німецькі далекобійні ракети Taurus – це «гра в російську рулетку з безпекою Німеччини». За словами Шольца, Німеччині не потрібні «ніякі гравці та ніякі азартні ігри», а Лінднер і його партія, мовляв, «систематично саботували» роботу коаліційного уряду протягом декількох місяців.

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Теги: Німеччина опозиція ракета зброя

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