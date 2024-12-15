Новий міжнародний потяг вирушив із Києва у перший рейс (фото)

Поїзд №9/10 Київ – Будапешт долатиме 1170 км

У перший рейс 15 грудня вирушив потяг №9/10 Київ – Будапешт. Він забезпечить зручну пересадку на авіарейси з одного з найбільших аеропортів регіону та поїзди до Відня, Зальцбурга, Інсбрука, Мюнхена, Цюриха й інших європейських міст. Про це повідомляє АТ «Укрзалізниця».

Поїзд №9/10 Київ – Будапешт долатиме 1170 км, зупиняючись у Львові, Славську, Мукачеві, Чопі, Захоні, Ньїредьгазі, Дебрецені та Сольноку. За перші два дні продажу квитків вже оформлено майже 2000 бронювань.

Поїзд №9/10 Київ – Будапешт виявився особливо популярним серед пасажирів напередодні Різдва та Нового року. Віцепрем'єр-міністр України Олексій Кулеба зазначив, що запуск поїзда був складним процесом, але завдяки спільним дипломатичним зусиллям двох міністерств та залізниць вдалося знайти рішення. Це зробило поїзд останнім у розробці розкладу руху угорських залізниць.

«Запустили ще один зручний міжнародний маршрут – новий поїзд до Будапешта. У першу чергу, це додаткова можливість для повернення українців додому та подорожей світом. Цей поїзд точно стане гарним доповненням надпопулярного варшавського напрямку. Серед його плюсів – на відміну від RIC-вагонів, що курсують до Варшави та Відня, цей поїзд складений зі звичних купейних вагонів та вагонів люкс, зручних і комфортних для далеких подорожей. Дякую нашим угорським партнерам за знайдені рішення, а українським залізничникам – за цілеспрямованість у прокладанні цього маршруту», – підсумував голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Рейс №9/10 носитиме фірмову назву «Transcarpathia» та вирушатиме з вокзалу станції Київ-Пасажирський під звуки «Угорської рапсодії №2» Ференца Ліста, а з вокзалу Будапешт-Келеті — під легендарну мелодію «Києве мій».

Раніше повідомлялося, що із 15 грудня почне курсувати новий регіональний поїзд №824/823, який сполучить Дніпро і Харків. Поїзд відправлятиметься з Дніпра щодня, крім середи, о 16:09 і прибуватиме до Харкова о 20:46. У зворотному напрямку рейси здійснюватимуться щоденно, крім четверга, з відправленням із Харкова о 9:42 та прибуттям до Дніпра о 14:11. В окремі дні можливі незначні зміни в часі прибуття.

Також «Укрзалізниця» представила новий графік руху на 2025 рік, який вступить у дію з 15 грудня. Зміни передбачають запуск нових рейсів, оптимізацію маршрутів та скорочення часу в дорозі для багатьох напрямків.