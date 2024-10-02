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Ураган «Хелена» пішов, але мільйони американців досі без світла

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ураган «Хелена» пішов, але мільйони американців досі без світла
Ураган Хелена залишив по собі тисячі потрощених будинків
фото із відкритих джерел

Без електроенергії постраждалі американці перебувають від трьох до п'яти днів

Мільйони американців на південному сході та сході США продовжують залишатися без електроенергії через катастрофічний ураган «Хелена», який став найпотужнішим із 1958 року.

На шостий день після приходу урагану «Хелена» у США залишаються без світла півтора мільйони споживачів. Такі дані оприлюднив спеціалізований американський портал PowerOutage. Він повідомляє, що без електроенергії перебувають у чотирьох штатах: у Флориді, Вірджинії, Джорджії, Північній та Південній Кароліні. Найсерйозніші наслідки припали на Південну Кароліну (614 тис. споживачів), Джорджію (462 тис.) та Північну Кароліну (371 тис.).

Без електроенергії постраждалі американці перебувають від трьох до п'яти днів. Ураган «Хелена» пройшов 26 вересня з боку Мексиканської затоки і, почавши з Флориди, дістався Вірджинії.

«Проливні дощі від залишків урагану «Хелена» завершили три дні екстремальних опадів, які призвели до катастрофічних повеней та неймовірної шкоди у наших горах та південних передгір'ях. На те, щоб задокументувати весь масштаб наслідків, знадобляться роки, не кажучи вже про те, щоб оговтатися від нього», –  заявили в кліматичному управлінні штату Північна Кароліна. ABC News уточнює, що кількість загиблих через ураган та його наслідки зросла щонайменше до 159 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у п’ятницю, 27 вересня, ураган «Хелен» завдав величезних руйнувань всьому південному сходу США. За інформацією журналістів, ураган приніс катастрофічні руйнування в декількох штатах, включно з Флоридою, Джорджією, Північною та Південною Кароліною. У результаті стихії мільйони людей залишилися без електроенергії, а численні громади буквально стерті з карти. 



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Теги: ураган США

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