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США хочуть забезпечити Україні сильну позицію на переговорах – Джон Кірбі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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США хочуть забезпечити Україні сильну позицію на переговорах – Джон Кірбі
Координатор також зазначив, що якщо ця війна має завершитися шляхом переговорів, ми хочемо переконатися, що президент Зеленський перебуває в найкращому становищі для ухвалення рішень щодо того, як виглядатимуть ці переговори
фото з відкритих джерел

Америка має намір допомогти Україні перебувати у достатньо сильній позиції на момент початку переговорів про завершення війни з Росією

Сполучені Штати мають намір допомогти Україні бути в максимально сильній позиції на момент початку переговорів з Росією щодо завершення війни. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час прессконференції у Білому домі.

Кірбі зазначив, що США активно просувають на міжнародній арені «формулу миру», запропоновану президентом України Володимиром Зеленським. Ця ініціатива здобула значну підтримку на міжнародному рівні.

«Ми абсолютно зосереджені на тому, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту, і поставити її в сильну позицію, якщо і коли відбудуться переговори», – підкреслив Кірбі.

Він також додав, що США повністю зосереджені на забезпеченні України всіма необхідними ресурсами для захисту, щоб гарантувати її сильну позицію під час можливих переговорів. 
 

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Теги: США

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