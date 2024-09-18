В Україні стрімко виросли продажі вживаних авто із США: найпопулярніші моделі
Середній вік вживаних авто зі США в Україні становить 5,5 року
Попит на вживані авто з США в Україні різко виріс. За серпень їх зареєстрували майже 5,2 тис., що одразу на 83% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
Таким чином, кожне п’яте авто з пробігом в Україні тепер має американське походження. Звісно, переважна більшість цих машин – так звані «битки», тобто вони побували у ДТП. Середній їх вік становить 5,5 року.
Більшість авто зі США в Україні (42%) мають бензинові двигуни. Утім, росте частка електромобілів – вона вже сягнула 38%. 8% пригнаних машин – гібриди. Частка дизельних моделей та авто з ГБО однакова – по 6%.
Найпопулярніші вживані авто зі США – електрокари. У п’ятірці кращих – одразу три моделі Tesla.
Топ-5 популярних авто зі США в Україні за серпень 2024 року:
- Tesla Model Y – 567 проданих авто.
- Tesla Model 3 – 547 од.
- Ford Escape – 329 од.
- Tesla Model S – 265 од.
- Jeep Cherokee – 259 од.
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