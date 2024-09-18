В Україні стрімко виросли продажі вживаних авто із США: найпопулярніші моделі

Попит на авто зі США в Україні виріс на 83%

Середній вік вживаних авто зі США в Україні становить 5,5 року

Попит на вживані авто з США в Україні різко виріс. За серпень їх зареєстрували майже 5,2 тис., що одразу на 83% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Таким чином, кожне п’яте авто з пробігом в Україні тепер має американське походження. Звісно, переважна більшість цих машин – так звані «битки», тобто вони побували у ДТП. Середній їх вік становить 5,5 року.

Tesla Model Y – найпопулярніше авто зі США в Україні фото: Tesla

Більшість авто зі США в Україні (42%) мають бензинові двигуни. Утім, росте частка електромобілів – вона вже сягнула 38%. 8% пригнаних машин – гібриди. Частка дизельних моделей та авто з ГБО однакова – по 6%.

Найпопулярніші вживані авто зі США – електрокари. У п’ятірці кращих – одразу три моделі Tesla.

Топ-5 популярних авто зі США в Україні за серпень 2024 року: