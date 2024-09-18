Головна Техно Авто
search button user button menu button

В Україні стрімко виросли продажі вживаних авто із США: найпопулярніші моделі

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Україні стрімко виросли продажі вживаних авто із США: найпопулярніші моделі
Попит на авто зі США в Україні виріс на 83%
фото: depositphotos.com

Середній вік вживаних авто зі США в Україні становить 5,5 року

Попит на вживані авто з США в Україні різко виріс. За серпень їх зареєстрували майже 5,2 тис., що одразу на 83% більше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Таким чином, кожне п’яте авто з пробігом в Україні тепер має американське походження. Звісно, переважна більшість цих машин – так звані «битки», тобто вони побували у ДТП. Середній їх вік становить 5,5 року.

Tesla Model Y – найпопулярніше авто зі США в Україні
Tesla Model Y – найпопулярніше авто зі США в Україні
фото: Tesla

Більшість авто зі США в Україні (42%) мають бензинові двигуни. Утім, росте частка електромобілів – вона вже сягнула 38%. 8% пригнаних машин – гібриди. Частка дизельних моделей та авто з ГБО однакова – по 6%.

Найпопулярніші вживані авто зі США – електрокари. У п’ятірці кращих – одразу три моделі Tesla.

Топ-5 популярних авто зі США в Україні за серпень 2024 року:

  • Tesla Model Y – 567 проданих авто.
  • Tesla Model 3 – 547 од.
  • Ford Escape – 329 од.
  • Tesla Model S – 265 од.
  • Jeep Cherokee – 259 од.

Читайте також:

Джерело
Теги: США автомобіль Tesla авторинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рамзан Кадиров з автоматом, встановленим на Tesla Cybertruck у Грозному, Чечня. 17 серпня 2024 року
Маск відреагував на заяву Кадирова, який начебто отримав у подарунок Tesla Cybertruck
19 серпня, 12:41
Трамп під час виступу просто неба закрився куленепробивним склом
Трамп провів перший після замаху виступ, закрившись куленепробивним склом
22 серпня, 11:07
Деякі представники американської адміністрації і військові висловили захоплення тим, як українські війська впоралися з вторгненням у Курську область
Операція на Курщині: Білий дім розмірковує, чи варто допомогти ЗСУ
24 серпня, 11:19
Дим і вогонь на ліванській стороні кордону з Ізраїлем 25 серпня 2024 року
Атака «Хезболли» на Ізраїль: реакція США
25 серпня, 11:12
До списоку командирів та політичних діячів ХАМАСу, яких потрібно ліквідувати, увійшов Сінвар
Ізраїль та США «полюють» на нового лідера ХАМАСу: подробиці The New York Times
26 серпня, 08:51
Наступ України у Курській області посилює тиск на США щодо зняття обмежень на удари вглиб Рф
Наступ ЗСУ у Курській області посилює тиск на США – AP
29 серпня, 07:49
Трамп, судячи з усього, не поділяє побоювань союзників щодо утримання від особистих образ
Трамп може втратити шанс відновити позиції на дебатах через особисті нападки – Politico
7 вересня, 22:27
Електромобіль Lightyear 01 оснащений сонячними батареями
На продаж виставили унікальний електрокар, який можна не заряджати (фото)
12 вересня, 19:25
Видання прокоментувало дозвіл США на використання їх зброї по території Росії
США і Британія дозволили Україні бити углиб Росії? Деталі від The Guardian
14 вересня, 08:51

Авто

В Україні стрімко виросли продажі вживаних авто із США: найпопулярніші моделі
В Україні стрімко виросли продажі вживаних авто із США: найпопулярніші моделі
Названо марку авто, яку українці вибирають найчастіше
Названо марку авто, яку українці вибирають найчастіше
Які зміни чекають на Volkswagen: Шольц дав перший коментар
Які зміни чекають на Volkswagen: Шольц дав перший коментар
Американець поєднав мотоцикл і трактор: що із цього вийшло (відео)
Американець поєднав мотоцикл і трактор: що із цього вийшло (відео)
Volkswagen хоче продати одне із підприємств у Європі китайцям: робітники влаштували страйк
Volkswagen хоче продати одне із підприємств у Європі китайцям: робітники влаштували страйк
Укравтопром назвав найпопулярніші китайські авто в Україні за серпень
Укравтопром назвав найпопулярніші китайські авто в Україні за серпень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Польський промоутер розповів причину затримання Усика
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
24K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
20K
Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно
11K
Повітряний бій буде програно: експерт розкритикував озброєння українських F-16

Новини

Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua