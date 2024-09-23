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Іран заявив про готовність до ядерних переговорів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Іран заявив про готовність до ядерних переговорів
США у 2018 році вийшли з ядерної угоди, підписаної у 2015 році Іраном та шістьма світовими державами
фото з відкритих джерел

Іран все ще є учасником ядерної угоди, але з меншими зобов’язаннями через санкції США

Іран готовий розпочати ядерні перемовини на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, якщо «інші сторони будуть готові». Про це заявив міністр закордонних справ країни Аббас Арагчі, повідомляє Reuters.

США під керівництвом тодішнього президента Дональда Трампа у 2018 році вийшли з ядерної угоди, підписаної у 2015 році Іраном та шістьма світовими державами, згідно з якою Тегеран стримував свою спірну ядерну програму в обмін на скасування міжнародних санкцій.

Зазначається, що непрямі переговори між США та Тегераном щодо відновлення угоди зайшли в глухий кут. Іран все ще є учасником угоди, але він зменшив свої зобов’язання через санкції США.

«Я залишуся в Нью-Йорку на декілька днів довше, ніж президент Ірану, і проведу більше зустрічей з деякими міністрами закордонних справ. Ми зосередимо наші зусилля на початку нового раунду переговорів щодо ядерного пакту», ‒ сказав Арагчі.

Міністр додав, що через Швейцарію відбувся обмін повідомленнями та видано «загальну декларацію про готовність», але попередив, що «існуючі міжнародні умови роблять відновлення переговорів складнішими та важчими, ніж було раніше».

Арагчі заявив, що не буде зустрічатися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном: «Я не вважаю, що буде доцільно вести такий діалог. Такі зустрічі були раніше, але наразі для цього немає відповідної основи. Ми ще далекі від ведення прямих переговорів», – зазначив іранський урядовець.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін шукає новий інструмент залякування, бо розуміє, що Захід більше не боїться його погроз щодо ядерного удару.

Як повідомлялося, у Росії під час випробування вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 «Сармат». Подія сталася 20 або 21 вересня.

До слова, у 2022 році Сполучені Штати Америки попередили Росію – у разі використання ядерної зброї проти України, Вашингтон вступить у війну. Росії також було детально описано можливий удар по її військових силах.

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Теги: Іран США ядерна зброя санкції

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