Берегова охорона США помітила російські та китайські кораблі біля Аляски

Військові кораблі двох країн здійснювали спільне патрулювання в Беринговому морі

Берегова охорона США повідомила про виявлення двох російських та двох китайських кораблів, які здійснювали спільне патрулювання у Беринговому морі поблизу Аляски.

Ця подія викликала занепокоєння у Вашингтоні, оскільки свідчить про зростання військової активності Росії та Китаю в Арктичному регіоні.

«Ця нещодавня діяльність демонструє підвищений інтерес до Арктики з боку наших стратегічних конкурентів», – заявила командувачка 17-го округу берегової охорони Меган Дін.

Варто зазначити, що це не перший випадок спільних дій Росії та Китаю поблизу американських кордонів. У липні цього року російські та китайські бомбардувальники вперше провели спільне патрулювання в міжнародному повітряному просторі біля узбережжя Аляски.

Китайська сторона стверджує, що спільне патрулювання з Росією мало на меті перевірку рибальських човнів та підтримку порядку в північній частині Тихого океану відповідно до конвенції ООН. Також повідомляється про проведення навчань з пошуку та порятунку незаконних човнів.