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Уральський митрополит закликав бити дітей, щоб підготувати їх до дорослого життя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уральський митрополит закликав бити дітей, щоб підготувати їх до дорослого життя
фото з відкритих джерел

Євген заявив, щлопокарання дітей не забороняються православною церквою

Митрополит Єкатеринбурзький і Верхотурський Євген заявив, що якщо вчити дитину тільки бути чесною, чуйною, відкритою і транслювати їй один позитив, то таке виховання може бути небезпечним. Так він написав у своєму Telegram-каналі відповів на запитання, «чи можна пороти дітей?».

«Головна мета виховання дитини - підготовка її до дорослого життя», – заявив Євген.

Митрополит заявив, що до питання покарань у вихованні дітей потрібно підходити так, щоб не спотворювати реальне життя ілюзіями безкарності. І навіть навів такий приклад: дитина з благополучної сім'ї, де її пальцем ніхто не чіпав, у підлітковому віці захоплюється наркотиками і отримує років дев'ять в'язниці через своє «рафіноване дитинство» та неготовність до дорослого життя.

Крім того, він зазначив, що покарання дітей не забороняються православною традицією, хоч і вважаються небажаними. На його думку, вдаватися до тілесних покарань зовсім не обов'язково, але дитина повинна знати, що за свої неправильні дії завжди доведеться відповідати. Також він припустив, що якщо застосовувати інші види покарань – наприклад, обіцянку тиждень не розмовляти з дитиною, що нашкодила, «за ступенем руйнівності для душі це буде навіть гірше, ніж відшмагати».

Раніеш митрополит Православної церкви України назвав найвпливовішого єпископа РПЦ в Україні, який уникнув санкцій.

Теги: росія діти РПЦ

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