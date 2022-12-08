Митрополит ПЦУ назвав найвпливовішого єпископа РПЦ в Україні, який уникнув санкцій

Митрополит Антоній (Паканич) давно відомий у колишній УПЦ МП як «сірий кардинал»

Санкції РНБО обійшли одного з головних адептів Москви

Рада національної безпеки і оборони України досі не наклала санкції на керуючого справами УПЦ МП митрополита Бориспільського і Броварського Антонія (Паканича). Саме він був головним ідейним натхненником підкорення церкви Москві. Про це у коментарі «Главкому» сказав митрополит Переяславський і Вишневський УПЦ (ПЦУ) Олександр (Драбинко).

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Антоній (Паканич) – фактично друга людина в ієрархії Московської церкви в Україні, але перша в числі адептів Москви в цій структурі. «Усі прекрасно знають, що у часи Януковича основним учасником спроб зміщення предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Володимира (Сабодана), передачі церковної влади «під Москву» є Антоній (Паканич)», – говорить Драбинко.

У часи предстоятельства митрополита Володимира Драбинко був його секретарем. «Це дамка, яка сидить і жде, коли стане королем», – пояснює стратегію Антонія (Паканича) митрополит Олександр (Драбинко).

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Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

Днями президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Росії релігійних організацій. З указу президента випливає, що впродовж двох місяців Кабмін має розробити закон, який допоможе виконати рішення Радбезу. І цей закон не має суперечити європейським нормам. РПЦ в Україні відреагувала на указ Зеленського і рішення РНБО.

Тим часом СБУ провела низку контррозвідувальних заходів на об’єктах Московської церкви в Україні, під час яких виявила осіб без документів, проросійські пропагандистські матеріали, чималі суми готівки.