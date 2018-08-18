Уряд Італії розпочав розслідування щодо оператора зруйнованого мосту у Генуї



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У Генуї обвалився міст з автомобілями

У міністерстві транспорту вимагають від компанії відремонтувати зруйнований міст за власний рахунок

Італійський уряд почав офіційне розслідування відносно оператора зруйнованого мосту у місті Генуя, давши компанії термін у 15 днів, щоб довести, що вона обслуговувала міст належним чином.

Про це повідомляє Evening Standard.

Міністерство транспорту країни заявило, що хоче, щоб компнаія Autostrade per l'Italia продемонструвала, що виконувала усі свої договірні зобов'язання щодо обслуговування мосту.

Крім того, у міністерстві вимагають від компанії відремонтувати зруйнований міст за власний рахунок.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

За даними влади Лігурії, в результаті обвалу мосту загинуло 39 людей, поранені - 16, дев’ять з них у важкому стані.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

Під час обвалення мосту в італійському місті Генуя авто двох українців впало з висоти понад 80 м, вони дивом залишилися живими.

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