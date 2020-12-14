Уряд Сербії змінив правила в'їзду для іноземців

Туристам необхідно буде надавати негативний тест на коронавірус

Кризовий штаб Сербії по боротьбі з інфекційними захворюваннями запропонував змінити правила в'їзду на територію країни. Про це заявила міністр праці і соціального захисту Дарія Кисич-Тепавчевич, передає видання «Політика».

«Результати тесту на коронавірус необхідно мати всім іноземним громадянам, починаючи з 20 грудня, ймовірно, до 10 січня», – повідомила вона.

При цьому міністр додала, що громадяни Сербії при в'їзді у країну також повинні будуть здавати тест на Covid-19, щоб уникнути ізоляції по приїзду.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я України віднесло Сербію у «червону зону». За повернення українцям необхідно буде перебувати на самоізоляції протягом двох тижнів або протягом доби зробити ПЛР-тест.

Нагадаємо, з 24 листопада у Сербії посилили карантинні обмеження. У країні заборонені збори у групах понад п'ять осіб і обмежена робота кафе, ресторанів, клубів і торговельних центрів.