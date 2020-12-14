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    У світі

    Уряд Сербії змінив правила в'їзду для іноземців

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    Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я України віднесло Сербію у &laquo;червону зону&raquo; - Уряд Сербії змінив правила в'їзду для іноземців
    Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я України віднесло Сербію у «червону зону»
    Фото з відкритих джерел

    Туристам необхідно буде надавати негативний тест на коронавірус

    Кризовий штаб Сербії по боротьбі з інфекційними захворюваннями запропонував змінити правила в'їзду на територію країни. Про це заявила міністр праці і соціального захисту Дарія Кисич-Тепавчевич, передає видання «Політика».

    «Результати тесту на коронавірус необхідно мати всім іноземним громадянам, починаючи з 20 грудня, ймовірно, до 10 січня», – повідомила вона.

    При цьому міністр додала, що громадяни Сербії при в'їзді у країну також повинні будуть здавати тест на Covid-19, щоб уникнути ізоляції по приїзду.

    Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я України віднесло Сербію у «червону зону». За повернення українцям необхідно буде перебувати на самоізоляції протягом двох тижнів або протягом доби зробити ПЛР-тест.

    Нагадаємо, з 24 листопада у Сербії посилили карантинні обмеження. У країні заборонені збори у групах понад п'ять осіб і обмежена робота кафе, ресторанів, клубів і торговельних центрів.

    Теги: міністр політика Сербія робота уряд коронавірус
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