ПАР попередила про ризики в разі введення проти неї санкцій за допомогу Росії

Дипломатичне протистояння ПАР зі США призвело до загрози санкцій і різкого падіння ранду

Центральний банк ПАР заявив про ризики для фінансової стабільності країни через відплив капіталу та можливість запровадження санкцій після звинувачень американського дипломата у постачанні зброї до Росії

Якщо проти Південно-Африканської Республіки буде запроваджено санкції за постачання зброї до РФ, то фінансова стабільність країни порушиться. Про це повідомив Південноафриканський резервний банк, цитує Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Центральний банк ПАР попередив про ризики для фінансової стабільності країни через відплив капіталу та можливість запровадження санкцій після звинувачень американського дипломата у постачанні зброї Росії для ведення війни проти України», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ці ризики, поряд із загрозою збою в енергосистемі через неодноразові відключення електроенергії та високу інфляцію збільшили системні загрози для фінансової системи країни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дипломатичне протистояння ПАР зі США відбулося на початку цього місяця, коли один із американських дипломатів звинуватив країну в постачанні зброї до Росії. Це призвело до загрози санкцій і різкого падіння ранду (місцева валюта – «Главком»).

«Санкції щодо ПАР унеможливлять фінансування будь-яких торгових чи інвестиційних потоків, а також здійснення або отримання будь-яких платежів від банків-кореспондентів у доларах», – пояснили в Центральному банку країни.

Раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса відреагував на заяву посла США Рубена Брігеті про постачання зброї росіянам. На думку американського дипломата, на борт російського корабля, який пришвартувався до військово-морської бази у Саймонстауні у західній частині Кейптауна у грудні минулого року, завантажили зброю з ПАР.

Представники президента ПАР Сиріла Рамафоси висловили розчарування заявами США про передачу Росії зброї й охарактеризували їх як «голослівні». Там зазначили, що такі заяви підривають «дух співробітництва та партнерства» між країнами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, президента ПАР вирішив створити комісію для перевірки інформації про поставки зброї до Росії.