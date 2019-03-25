В аеропорту Франкфурта скасували 68 рейсів



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Пропускна спроможність центру знизилася на 25%

В одному з центрів Німецької служби безпеки польотів стався збій програмного забезпечення

У першій половині дня в понеділок, 25 березня, в аеропорту Франкфурта-на-Майні (Німеччина) були скасовані 68 рейсів. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що 68 з 1400 рейсів були скасовані через збій програмного забезпечення в одному з центрів Німецької служби безпеки польотів (DFS), що знаходиться в Лангені поблизу Франкфурта і контролює регіон між Боденським озером, кордоном з Нідерландами, Касселем і Тюрінгією.

Пропускна спроможність центру знизилася на 25%.

При цьому 46 з 68 рейсів анулювала авіакомпанія Lufthansa. В результаті в потрібний час не зможуть вилетіти 4500 пасажирів.

За даними авіакомпанії, скасовані насамперед рейси, що повторюються з невеликими інтервалами часу.

Швидше за все, частина рейсів буде скасована і в найближчі дні. Збій у програмному забезпеченні передбачається усунути у ніч на 28 березня.

Інші диспетчерські центри DFS у Мюнхені, Бремені та Карлсруе від комп'ютерного збою не постраждали.

Раніше повідомлялося, що норвезька авіакомпанія Norwegian вимагатиме від компанії Boeing компенсації після скасування рейсів над країнами Євросоюзу.

Нагадаємо, 15 січня Lufthansa, найбільша авіакомпанія в Європі, скасувала 414 рейсів через страйки робітників у німецьких аеропортах.